銀行股好兆頭！美銀：金融業再次執行庫藏股 手筆大於科技業

美銀證券數據顯示，金融業正積極執行庫藏股，手筆大過科技業，這對金融業未來幾個月來說是個好兆頭。

美銀策略師 Jill Carey Hall 週三報告寫道，所有產業的企業都在執行庫藏股，企業庫藏股較去年同期增加了 49%。

今年金融業執行庫藏股的手筆超過科技業。在截至 8 月 20 日的一週中，金融業公布了自 2010 年以來最大的每週執行庫藏股金額，過去 4 週，金融業執行庫藏股金額在全體企業庫藏股金額中佔比超過一半。

當然，由於去年疫情時期，各企業暫停執行庫藏股，所以現在與去年同期的比較就存有低基數效應，與 2019 年同期相比，企業庫藏股活動仍低了 14%。

但即使企業執行庫藏股水準沒有返回到疫情爆發前的水準，也有令人鼓舞的跡象。

通常執行庫藏股水準越高的企業，在未來幾個月的表現會優於大盤。

金融業 (尤其是銀行) 一直渴望執行庫藏股。在疫情初期，Fed 迫使全美大型銀行停止執行庫藏股，以節省資本並提供顧客更好的服務。在今年 6 月通過央年度壓力測試後，Fed 放寬了這些限制。

金融精選產業 SPDR 基金 (XLF-US) 今年上漲 32%，超過了 S&P 500 同期 20% 的漲幅，以及 SPDR S&P 銀行 ETF (KBE-US) 同期 24% 的漲幅。

隨著經濟活動開始恢復正常，包括支付公司、券商、保險公司和銀行在內的金融股已上漲。

與此同時，隨著 10 年期公債殖利率過去幾週回落，銀行股則較今年稍早失去一些光彩。企業執行庫藏股正是該產業所需的催化劑。