ECB：可望9月底解除銀行配息和庫藏股限制

歐洲央行 (ECB) 周四 (1 日) 表示，除非新一輪經濟衰退再起，央行可望在 9 月底取消歐元區銀行的配息與股票回購上限。

ECB 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 周四出席歐洲議會時表示，隨著疫苗接種取得進展，歐元區經濟前景改善，降低了出現嚴峻情境的可能性。

拉加德認為，儘管變種病毒仍對復甦前景帶來不確定性，若經濟和金融部門沒有出現實質惡化，歐洲系統風險委員會 (European Systemic Risk Board,ESRB) 可能允許解除銀行業的配息和庫藏股限制。

去年受疫情衝擊，ECB 下令歐元區銀行停止發放股息，確保銀行具備充足流動性，以因應潛在系統性風險，儘管歐元區銀行今年起已恢復發放股息，但 ECB 仍設有上限。

ECB 監事會主席安瑞亞 (Andrea Enria) 也稱，在沒有出現重大不利發展的情況下，央行計畫在今年第 3 季尾聲解除限制措施，重新審查配息和股票回購上限措施。

不過，安瑞亞表示央行仍對配息計畫保持謹慎態度，稱該計畫必須與銀行內部資本創造能力，以及曝險品質的潛在不良影響相稱。

安瑞亞上月表示，ECB 監事會將在 7 月 23 日就回購上限做出決定，拉加德則表示，ESRB 將於 9 月會議上考慮此事。