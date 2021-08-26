盤前財經大事搶先讀2021年08月26日

今日操盤前瞻

全球央行年會召開

美國上週初領失業金人數

韓國央行利率決策

股東會：順德、中美晶、光寶科等

除權息：第一金、中鴻、統一證、橘子、超豐等

傳三星拿下谷歌 Pixel 新機 5G 數據晶片大單 取得美國市場首勝

路透周三 (25 日) 引述消息人士報導，谷歌 (GOOGL-US) 即將問世的 Pixel 6 將採用三星電子的 5G 數據晶片，而非高通或聯發科產品，意味著三星在高通主導的美國市場首次拿下勝利。閱讀全文...

台積電爆漲價 對股價有何影響？

週三 (25 日) 晶圓代工產能供不應求，晶圓代工龍頭台積電傳出漲價消息，華爾街分析師認為，這將有助於提高台積電營收成長。閱讀全文...

威騰傳與鎧俠深入談判併購案 股價大漲近 8% DraftKings 漲逾 6%

華爾街日報（WSJ）周三（25 日）援引消息人士報導，硬碟公司威騰電子 (WDC-US) 收購日本記憶體製造商鎧俠（Kioxia）的談判已在深入階段，威騰股價應聲上漲 7.80% 至每股 65.50 美元。閱讀全文...

大立光 8、9 月營收逐月增 下半年低規比重多壓抑毛利率

今年下半年高階鏡頭導入速度受到疫情干擾，大立光 (3008-TW) 執行長林恩平昨 (25) 日指出，目前看起來，大立光 8 月接單比 7 月好，9 月高於 8 月，但下半年多是低規 6P 及 7P 鏡頭，導致 ASP(產品單價) 較低，連帶影響毛利率表現，希望透過良率及提高產能利用率，拉升毛利率。閱讀全文...

疫情干擾 7 月房貸餘額年增率終結連 4 升

台灣央行昨 (25) 日公布 7 月購屋貸款和建築貸款 (土建融) 餘額，分別來到 8 兆 4521 億元、2 兆 6560 億元，雙雙續創歷史新高，不過，房貸餘額年增率較上月下滑 0.22 個百分點至 10.2%，終結連 4 月上揚，而土建融餘額年增 17.06%，則較上月轉為上揚 0.38 個百分點。閱讀全文...

退出亞太電董事會傳退休交棒 呂芳銘：尊重董事會結果

亞太電 (3682-TW) 昨 (25) 日完成董事改選，其中，原本公布的名單中還留有董事長呂芳銘，不過下午公司公告，法人董事寶鑫國際投資的代表人，由呂芳銘改由陳鵬出任，外界推測，呂芳銘有意交棒退休，對此，呂芳銘回應，明日將舉行董事會，現階段不方便回應，尊重選舉結果。閱讀全文...

國泰金加碼發股利？將看三面向爭取回饋股東

國泰金 (2882-TW) 昨 (25) 日召開線上法說會，受惠投資收益良好，國泰金今年上半年獲利不僅超越去年全年，且 ROE(股東權益報酬率) 從去年同期的「個位數」水準，大幅度攀升到 20.3%。對股東來說的好消息還有股利策略，國泰金表示，將考量配發率、殖利率與子公司盈餘上繳等三面向，向主管機關爭取反映獲利成長與創高的股利，以回饋股東。閱讀全文...

愛普攜手台積電、力積電 推 3D 整合晶片 已出貨區塊鏈客戶

愛普 (6531-TW) 昨 (25) 日宣布，實現 DRAM 與邏輯晶片的 3D 堆疊異質整合技術，由力積電 (6770-TE) 提供客製化 DRAM 晶圓代工、台積電 (2330-TW) 提供邏輯製程晶圓代工與 3D 堆疊製造，目前 3D 整合晶片已開始供貨，出給區塊鏈 IC 設計公司鯨鏈先進。閱讀全文...

國壽上半年台股操盤狂賺 24.8% 實現資本利得逾 500 億元

國泰金 (2882-TW) 昨 (25) 日召開線上法說會，上半年在台股大賺 24.8% 表現最亮眼，也就是實現資本利得超過 500 億元，在目前已召開法說會的金控中操盤表現最佳。閱讀全文...