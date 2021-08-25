〈國泰金法說〉加碼發股利？將看三面向爭取回饋股東

國泰金 (2882-TW) 今 (25) 日召開線上法說會，受惠投資收益良好，國泰金今年上半年獲利不僅超越去年全年，且 ROE(股東權益報酬率) 從去年同期的「個位數」水準，大幅度攀升到 20.3%。對股東來說的好消息還有股利策略，國泰金表示，將考量配發率、殖利率與子公司盈餘上繳等三面向，向主管機關爭取反映獲利成長與創高的股利，以回饋股東。

國泰金上半年稅後純益 915 億元，年增 180%，超越去年全年，今年上半年 ROE(股東權益報酬率) 更遠高於去年同期的 8.3%，成長顯著，前 7 月稅後純益達 1032.1 億元，較去年同期大幅成長 120%，獲利再創歷史新高，每股純益 7.53 元。

針對後續股利，國泰金財務長陳晏如表示，今年獲利已突破千億元大關，希望股利能反映獲利成長與創高。

陳晏如進一步指出，國壽過去幾年要準備接軌 IFRS17 等國際會計準則，因此監理規範用比較高標準，但這幾年來，資本適足率水準強健，尤其今年上半年 RBC 達 371%、創十年最高，且從去年 3 月起疫情肆虐、乃至今年 5 月本土疫情擴散，都可看到國泰金、國壽有強健資本適足空間，將向主管機關爭取盈餘上繳。

國泰金總經理李長庚也強調，長期用金控發放股利，對負債比也不是很好的影響，因此股利希望能在兼顧監理需求下，符合股東期待。

此外，李長庚表示，今年 5 月中起，國內疫情加速後，國泰金持續數位轉型，在保護同仁安全前提下，維持各營運不中斷，包括國泰人壽遠距投保、國泰世華銀推出權益切換的 CUBE 卡、產險疫苗險線上處理、國泰證也推出定期定額買美股等，各種創新持續推動。尤其是國泰人壽本身解決過去數位經驗斷點問題，解決親簽親晤問題，是一大突破。此外，國泰金各種永續經營也積極推動，並承諾 2030 年國泰金要達到全集團百分百綠電。

國泰世華銀行上半年獲利雖較去年同期減少，但主要是因去年投資收益基期較高，核心業務獲利皆較去年同期提升。國泰世華銀上半年放款成長動能強健，個人放款、房屋貸款皆成雙位數成長；存款穩健成長，活存比持續提升；降息影響已在 2020 年第 3 季落底，今年以來淨利差及存放利差維持平穩，上半年 NIM 為 1.2%。

國泰世華銀手續費收入成雙位數成長，其中財富管理手收年成長 15%，信用卡手續費收入年成長 18%。逾放比為 0.21%，備抵呆帳覆蓋率為 763%。海外收益較去年同期減少，從 75 億元降至 45 億元，占比從 47.9% 降至 32.3%，主要因去年同期投資收益高基期所致。