〈房產〉疫情干擾 7月房貸餘額年增率終結連4升

台灣央行今 (26) 日公布 7 月購屋貸款和建築貸款 (土建融) 餘額，分別來到 8 兆 4521 億元、2 兆 6560 億元，雙雙續創歷史新高，不過，房貸餘額年增率較上月下滑 0.22 個百分點至 10.2%，終結連 4 月上揚，而土建融餘額年增 17.06%，則較上月轉為上揚 0.38 個百分點。

央行指出，此反映 7 月房地合一 2.0 上路造成換手潮和交屋潮提前湧現，加上本土疫情爆發干擾 6 月看屋需求。

根據央行日前公布的 7 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，新承做購屋貸款 503.34 億元，較上月銳減 163.84 億元，並創今年來單月次低。

央行認為，儘管國內疫情已趨緩，但在民俗月的影響下，預料 8 月房貸水位仍將處相對低檔，至於房地合一稅 2.0 和實價登錄 2.0 上路後對房市影響，仍有待觀察。

據統計，六都 7 月房屋交易移轉棟數合計 1 萬 7593 棟，月減 29.7%，年減 25.4%，創近 4 年同期新低。

房仲業者指出，移轉棟數屬於落後指標，在景氣轉折時無法反映即時市況，7 月疫情受控後，仲介業普遍的成交量明顯回升，預料這波疫情對於房市影響最嚴峻的時間已過。

而對於土建融年增率轉為上揚，台灣經濟研究院則分析，廠務動工興建情勢依然樂觀，預料國內房地產市場將朝更多元方向發展，例如工業地產、倉儲物流，以及具有開發投資價值的地產等，進而帶動營造需求。