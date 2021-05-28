〈財報〉Salesforce首季淨利增逾三倍 上修財測 盤後漲4%

Salesforce(CRM-US) 周四（27 日）盤後公布 2022 會計年度第一季財報，繳出單季營收成長 23%、淨利猛增 374% 的亮眼成績，並看好軟體需求上修全年財測，盤後股價勁揚 4.24% 至每股 235.40 美元，扭轉收盤頹勢。

第二季與全年財測

第二季營收：62.2 億至 62.3 億美元 vs. 61.5 億美元（Refinitiv 分析師預測）

第二季調整後每股獲利：0.91 至 0.92 美元 vs. 0.86 美元（Refinitiv 分析師預測）

全年營收：259 億至 260 億美元 vs. 257.6 億美元（Refinitiv 分析師預測）

全年調整後每股獲利：3.79 至 3.81 美元 vs. 3.34 美元（Refinitiv 分析師預測）

Salesforce 預計全年調整後營業利益率將從 17.7% 擴大至 18%，全年營收區間也提高了 2.5 億美元。Salesforce 財務長 Amy Weaver 說：「我們提高全年財測的決定，反映出我們對第一季營收的肯定，也看好公司在下半年的發展。」

Weaver 表示，全年財測上修也把旅遊業回歸的因素考慮在內，但預計表現不會比新冠疫情前好。她也說，公司重點在於想知道如何讓工作更有效率，以及如何在航運中斷的情況下，依然能有效率的替客戶服務。

Salesforce 的全年財測數字包括：旗下通訊軟體 Slack 的 5 億美元營收，該公司在去年底斥資 277 億美元收購 Slack，預計在第二季（截至 7 月 31 日）前完成交易。此外，財測也包括第一季所收購 Acumen Solutions 公司的 1.9 億美元營收。

摩根士丹利分析師 5 月初把 Salesforce 股票評等從「持有」上調至「買入」。分析師說：「儘管對該公司不斷併購的好胃口與持續擴張的利潤率感到擔憂，但其所持有的特許經銷權不會長期保持低價，尤其是考量到未來幾年強勁需求的推波助瀾。」

第一季財報關鍵數字（截至 2021 年 4 月 30 日）

營收：59.6 億美元 vs. 58.9 億美元（Refinitiv 分析師預測）

調整後每股獲利：1.21 美元 vs 0.88 美元（Refinitiv 分析師預測）

淨利：4.69 億美元

營運現金流：32.3 億美元，年增 74%

Salesforce 第一季淨利大幅攀升到 4.69 億美元，是去年同期 9900 萬美元的四倍以上，營收上揚 23% 至 59.6 億美元，雙雙優於市場預期。

Salesforce 執行長 Marc Benioff 聲明表示，公司正迎來有史以來最佳表現，並對自家 Customer 360 平台技術相當有信心，認為能幫助客戶加速擺脫新冠疫情的影響。

Benioff 在與分析師的電話會議上也表示，將在今年重啟在舊金山、紐約、巴黎、倫敦等地的科技盛會 「Dreamforce」，並親自到現場主持，所有參與者必須接種過疫苗才可入場。Dreamforce 去年曾因新冠疫情改為線上舉辦。

Salesforce 旗下軟體公司 MuleSoft 與 Tableau 是目前營收主力，第一季帶進 17.5 億美元收入，比去年同期成長 28%。此外， Salesforce 的核心雲端產品銷售業務收入也達到 13.9 億美元，成長 11%。