鉅亨美股雷達：投資者靜待鮑爾提供縮債線索 SEC對上市中企提出警告

美股重要看點：

美股週三 (25 日) 盤前，基於 COVID-19 病例數仍在上升，引發供應鏈及需求問題，投資人在週五聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 談話前，選擇相對謹慎的立場。

高盛在最新報告中，將 11 月正式宣布縮減購債的機率，從之前預測的 25% 提高到 45%，並將 12 月的機率從 55% 減 35%。

高盛預測，Fed 可能會在每次會議上，減少每月 150 億美元購債規模，即 100 億美元的美國公債和 50 億美元的抵押貸款支持證券 (MBS)。

Ally Invest 首席投資策略師 Lindsey Bell 認為，如果通膨繼續升溫，同時經濟數據繼續喜憂參半，那麼縮減的時間可能會推遲。而且隨著 Delta 變種病毒散播，經濟前景變得更加不確定。

週二下午，美國證交會 (SEC) 表示，計畫向尋求在紐約上市的中國公司發布新的披露要求，以加強投資者對涉及中資公司的風險意識。主席 Gary Gensler 並且向數百家中國公司發出警告，要求更多審查，否則就將下市。

美股前一交易日漲跌：

美股道瓊指數上漲 30.55 點，或 0.09%，收 35,366.26 點。

那斯達克上漲 77.15 點，或 0.52%，收 15,019.8 點。

標普 500 指數上漲 6.7 點，或 0.15%，收 4,486.23 點。

費城半導體指數上漲 3.4 點，或 0.10%，收 3,345.4 點。

今日重要總經數據：

美國 7 月耐用品訂單月增初值，預期 -0.3%，前值 0.9%

重要個股動態：

1. 嬌生公司 (JNJ-US)

嬌生公司 (Johnson & Johnson) 週三表示，其 Covid-19 疫苗的加強針注射，在早期臨床試驗中產生良好的免疫效果。

與其他疫苗相比，嬌生只需要注射一針，兩週後就被視為已完全接種疫苗。公司週三表示，實驗參與者在第一次接種後 6 個月接種了加強針，產生了比單次注射 4 週後高出 9 倍的抗體。

公司表示，基於兩項實驗，無論 18 至 55 歲的參與者，或是 65 歲及以上，接受較低劑量加強針的受試者，都可觀察到抗體反應增加。

公司指出，數據顯示，疫苗接種後產生強大的免疫反應，在 8 個月內持續有效。

JNJ 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2.GameStop (GME-US)

沒有明顯消息催動之下，GameStop 等迷因股票週二尾盤放量飆升，相較之下，整體大盤交投平淡，多數投資人仍觀望週四及週五的央行年會。

FactSet 數據顯示，GameStop 交易量相當大，有逾 1400 萬股易手，是 30 日平均值的 7 倍。

數據顯示，目前至 8 月 27 日到期的 GameStop 看漲期權有 23.99 萬口，看跌期權爲 12.65 萬口，看漲及看跌期權的比率爲 66：34，看漲期權占絕對優勢。

GME 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 蘋果 (AAPL-US)

蘋果公司 (AAPL-US) 執行長庫克 (Tim Cook) 的任期在週二 (24 日) 屆滿十年，在他帶領下，蘋果成為世界上最有價值上市公司。Loup Ventures 聯合創辦人 Gene Munster 預測，蘋果股價在 2022 年有望突破 200 美元。

展望未來十年，Munster 認為，蘋果公司將發展電動汽車進軍汽車行業，並透過蘋果眼鏡，拓展在 VR 領域的影響力。這兩個領域目前在蘋果市值中只反映了一小部分，並且有巨大的潛在市場。

自庫克接手 CEO 以來，蘋果股價已經上漲了 1014%。