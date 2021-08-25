台泥花蓮再生資源利用中心動工 擬投入逾30億元

台泥 (1101-TW) 表示，花蓮 DAKA 再生資源利用中心，自 8 月中旬開始動工，預計投入 30-40 億， 2 年內完工，便可協助花蓮縣政府處理生活垃圾，每年收取花蓮縣政府處理費不到 9000 萬，遠低於過去委外處理。

台泥指出，透過自身水泥業的核心技術、以及多年在海外協助處理廢棄物的經驗，達到循環經濟、環保、低碳三贏。

台泥強調，投入 DAKA 再生資源利用中心，處理花蓮垃圾問題，是因為水泥窯協同處理廢棄物的技術是目前最先進的垃圾處理方式，面對現在氣候變遷的影響，水泥窯處理廢棄物後就可以少部分以廢棄物作為替代燃料，對減少碳排放有正面幫助。

據了解，目前花蓮縣 33 萬人口每日產生 120-150 噸垃圾，受到疫情影響外送量大增，資源回收量又比去年同期增加 1.67 公噸，花蓮縣境內沒有垃圾焚化爐，垃圾需要運至宜蘭利澤焚化爐焚燒。

不過，去年底利澤焚化爐開始減收花蓮垃圾，今年 8 月又無預警停收花蓮飯店量販店的事業廢棄物，台泥和平廠的「水泥業 (窯) 協同處理廢棄物」計畫以循環經濟模式，透過水泥窯協同處理花蓮縣家戶生活垃圾。

台泥也透露，DAKA 開放生態循環工廠成立至今，已有超過 335 萬旅客到訪，今年 8 月台泥所屬和平電力又在鄰近澳花村漢本海域，與海巡署打造漢本海洋驛站。

台泥表示，接下來將攜手雲朗觀光集團以及捷安特等企業，串連部落遊程，培力更多部落青年取得溯溪 SUP 等專業證照，希望帶動更多旅客走進和平澳花，對地方發展帶來更多可能。