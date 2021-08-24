〈環球晶股東會〉長約最長看到8年 價格漲勢更顯著 明年毛利率拚站穩4成

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (24) 日召開股東會，董事長徐秀蘭表示，若匯率、運費等因素未有太大變動，明年毛利率可望超過 40%，目前客戶持續簽長約，長約期間最長已達 8 年，且長約價格上漲趨勢顯著，在手訂單金額已超過千億元。

徐秀蘭會後受訪時表示，目前供需最吃緊的是 12 吋磊晶矽晶圓，其他尺寸也都很緊，早上甚至還有特殊規格的 3 吋、4 吋等小尺寸在追產能，對未來幾年需求不擔心，都很健康。

徐秀蘭表示，下半年、明年訂單能見度非常高，客戶需求穩健，長約也持續簽訂中，6 月底長約預付貨款已達 190 億元，預付款約是訂單金額的 20-30%。

徐秀蘭指出，目前已簽訂長約中，合約期間有 3 年、5 年，甚至最長到 8 年，原則都是定量定價，但與過去幾次產業上升循環相比，這次長約價格上漲趨勢顯著。

徐秀蘭說明，主要原因有三，第一，環球晶大多採美金報價，避免受匯率因素侵蝕毛利；第二，反映成本上漲，包括原物料、設備、化學品、運費等價格近來都大幅增加；第三，因應產能不足而擴產，新價格須分攤資本支出帶來的折舊攤提壓力。

因應需求強勁，徐秀蘭 8 月初法說會上曾透露，未來 2 年將投入 8 至 9 億美元，針對 12 吋產能啟動去瓶頸與擴產計畫，屆時總產能將增加 10-15%。她指出，這波擴產計畫在日本、韓國、台灣與美國等廠區啟動，明年產能陸續開出，但受限設備交期較長，產能真正大量開出得待 2023 年中以後。

對於外資預估明年毛利率可望達 40%，徐秀蘭說，包括匯率、運費等都是變數，只要運費一漲，對毛利影響就很大，若明年這些狀況與今年沒有太大波動，毛利率就有機會達 40% 以上。

此外，環球晶收購 Siltronic 一案，相關主管機關審查程序依計畫時程進行中。徐秀蘭表示，目前德國、美國各差一項審批，日本、中國也在等主管機關審查，但目前沒看到任何不合理情況，將符合原先預期，在下半年完成最終交割，明年併購綜效將陸續顯現。

