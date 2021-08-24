受惠國內消費推動 德國第二季GDP高於市場預期

根據德國聯邦統計局在週二 (24 日) 公布的最新報告，受惠於防疫封鎖限制措施的放緩，促使消費者支出意願增加，加上封鎖期間積累的創紀錄儲蓄釋出，德國第二季經濟成長超過預期。

數據顯示，經價格、季節性及日曆調整後，德國第二季國內生產總值 (GDP) 增長 1.6%，高於市場預估的 1.5%，高於前值的 1.5%。

與去年同期相比，成長了 9.4%，結束連續五季萎縮，好於市場原先預期 9.2%。德國第二季經濟活動較 2019 年第四季疫情前的水平低 3.3%。

德國第二季私人消費增長 3.2%，對整體增長貢獻 1.6 個百分點，儲蓄率下降至 16.3%。在第一季，商店、酒吧和餐館在防疫封鎖措施下被迫關閉時，儲蓄率曾達到 22% 的歷史新高。公共消費增長 1.8%，對整體成長貢獻 0.4%。

報告中表示，德國第二季經濟恢復增長，主要受惠家庭和政府最終消費支出增加所推動。

有經濟研究機構預期，今年德國 GDP 將成長 3.7%，並上調了明年的經濟成長預測，從成長 2.7% 上調至 3.9%，主因是該機構認為，防疫封鎖再度解除後，家庭支出有望反彈。

IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 曾表示：「歐洲和全球經濟好轉，意味著企業正在努力滿足需求，原料和勞動力都面臨短缺。在這種情況下，企業的定價能力將繼續增強，不可避免地在未來幾個月內對通膨造成進一步上行壓力。」

不過，歐洲央行認為通膨飆升會是暫時的，並表示將維持寬鬆貨幣政策，因為明年初物價增長的動能將會消退，未來幾年通膨可能仍將低於目標。