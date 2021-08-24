〈焦點股〉美食-KY獲利報喜飆漲停 餐飲概念股強彈

指揮中心陸續開放餐飲防疫規定，美食 - KY(2723-TW) 上半年逆勢繳出佳績，今 (24) 日在大量買盤湧入下，股價直奔漲停 140.5 元，站上月線；連鎖餐飲龍頭王品 (2727-TW) 昨天強勢填息後，今天也大漲近 9%，收復短均，市場看好餐飲等內需市場回溫，相關概念股下半年復甦動能強勁。

今年 5 月下旬起，全台進入疫情三級警戒，餐飲業營運遭重創。不過，經營 85 度 C 的美食 - KY，第二季稅後純益 3.96 億元，年增 90.49%，每股純益 2.2 元，創 2018 年第三季以來單季新高；上半年稅後純益 6.48 億元，年增 136.76%，每股純益 3.6 元。

在財報利多加持下，美食 - KY 今天股價開高走高，並攻上漲停，達 140.5 元，一舉收復 10 日線及月線。指揮中心進一步放寬餐飲內用規定，同住親友可在餐廳免隔板共餐，也無需梅花座、專人分菜，加上政府將祭出振興措施，下半年營運有望加溫。

王品近 1 個月來股價跌不停，累計跌幅超過 25%，昨天進行除息交易，一度跌至 126.5 元，不過，僅 20 分鐘便完成填息，今天開盤持續上攻，大漲近 9%，最高來到 145.5 元，突破 5、10 日線。

王品第二季稅後虧損 2.1 億元，每股虧 2.82 元，創上市以來的新低；上半年也由盈轉虧，稅後虧損 7356 萬元，每股虧 0.98 元。

此外，漢來美食、雅茗 - KY、豆府、亞洲藏壽司、六角等餐飲概念股，今天股價同樣表現不俗，上漲約 1-4%。