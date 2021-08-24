中長線成長股浮現契機 法人點名二大題材

鉅亨網記者王莞甯 台北 2021年8月24號10點35分

全球央行年會 26 日登場，市場等待聯準會 (Fed) 主席鮑爾最新演說內容，台股今 (24) 日開高走低陷入整理觀望，富邦證券指出，投資人不需過度擔憂全球股市恐重演 2013 年縮表恐慌現象，預期聯準會將持續釋放縮減購債訊息令市場提早適應變化，惟波動難免，建議可伺機布局中長期成長性佳題材，例如金融、基礎建設。

富邦證說明，聯準會自去年 3 月起緊急降息 6 碼，將利率從 1.5-1.75% 連續降至 0-0.25%，並施行無上限量化寬鬆政策，截至今年 8 月 4 日，聯準會資產負債表總資產規模已達 8.2 兆美元，較疫情爆發前膨脹 1 倍。

隨著通貨膨脹升溫和經濟持續復甦，市場關注聯準會將減少購買債券規模，並將推升美國 10 年期公債殖利率上漲和美元升值。

富邦證認為，投資人不需過度擔憂，雖聯準會將持續釋放縮減購債訊息，但整體市場仍屬可控範圍。

回顧 2013 年聯準會討論縮減購債期間，在聯準會開始討論縮減購債的前期全球股市下跌 2.7%、美國標普 500 指數下跌 1.4%、歐洲股市下跌 6.0%、新興市場下跌 11.3%，不過，進入討論縮減購債的後期見到止跌反彈，全球股市上漲 12.1%、美國標普 500 指數上漲 13.2%、歐洲股市上漲 7.3%，新興市場也上漲 6.9%。

富邦證強調，儘管短期波動難免，建議可留意中長期成長性佳的產業，隨著第四季進入美國傳統消費旺季，並伴隨疫情期間民眾累積高儲蓄率和疫後報復性消費行為，有助推升消費類股持續走揚。

同時，隨全球景氣回溫，企業貸款需求逐漸恢復，加上企業獲利改善將有助提升還款能力，有利金融業未來獲利表現。

而美國參議院通過 1.2 兆美元的基礎建設計劃，內容包括公路 / 鐵路建設、橋梁維修、網路搭建與電動車充電樁設置，有利工業、科技和電動車族群未來成長。