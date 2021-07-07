駭客動作頻頻 白宮下周將與俄國官員談勒索病毒威脅

美國業者軟體 Kaseya 上周五發現俄羅斯駭客組織 REvil 用勒索軟體攻擊底下客戶，預估至少有數千家小型企業受到影響。美國總統拜登周二（6 日）表示，對美國企業的影響不大，白宮下周將與俄羅斯官員討論駭客問題。

拜登表示，這次駭客攻擊似乎對美國企業造成損害不大，當局仍在收集資訊調查，對團隊應變能力感到滿意。

在拜登發表評論前，Kaseya 聲明強調，這波攻擊絕不會威脅或衝擊關鍵基礎設施。

拜登上月與俄羅斯總統普丁的峰會，已強調禁止駭客針對基礎設施攻擊，拜登曾試圖提醒普丁，要俄羅斯的駭客收斂，但至今成效甚微，這次的攻擊再次顯示俄羅斯在美國網路犯罪活動的猖獗。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示，美國高層官員下周將與俄羅斯官員會晤，討論勒索病毒的威脅。她說：「如果俄羅斯政府不能或不願懲治居住在俄羅斯的犯罪份子，美國將會採取行動，或保留採取行動的權力。」

莎琪說，拜登周三（7 日）會先與美國司法部、國務院、國土安全局與中情局 (CIA) 等官員討論勒索軟體問題與如何應對駭客攻擊。

此次入侵系統的羅斯駭客組織 REvil 開出 7,000 萬美元贖金，作為恢復數據的代價，不過該組織在與網路資安專家及路透的私下訪談中透露，有意願降低贖金價碼。

Kaseya 執行長 Fred Voccola 並未透露是否有支付贖金的打算，也不願說明是否正在與 REvil 進行談判。莎琪則表示，雖然政府不鼓勵向駭客組織支付贖金，但有關數據是否會贖回問題應由 Kaseya 解決。

近來俄羅斯駭客組織對美國的侵擾行為不斷升溫，上個月 REvil 擾亂美國肉品加工企業 JBS 的供應系統停擺，並勒索 1,100 萬美元，5 月時另一個俄羅斯駭客組織，入侵美國最大燃料運送公司 Colonial Pipeline 系統，造成美國恐慌性搶購、價格飆升，整個東岸地區汽油短缺等問題。