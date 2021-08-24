YouTuber已拿300億美元！谷歌首度披露YouTube內容投資金額

YouTube 週一 (23 日) 披露，過去 3 年向各內容創作者支付 300 億美元，投資者大感驚喜，因為此聲明令投資者多少了解 Google 對網站內容的投資，其大手筆也表明該公司願意砸重金確保自家平台擁有吸引人的內容。

跡象顯示，大型科技公司對內容投資興致高昂，例如臉書 (FB-US) 最近宣布到 2022 年底將投入 10 億美元，隸屬中企字節跳動的抖音則已承諾將數億美元撥入創作者基金，雖然這類的支出與 Netflix (NFLX-US) 打造原創內容的費用不完全相同，但相當接近。

週一披露的消息，可為投資者帶來更多資訊以比較 YouTube 和 Netflix，因為如果以營收相比，YouTube 的業務可以與 Netflix 相提並論。今年 YouTube 可望產生 287 億美元營收，而華爾街預期 Netflix 同期營收 297 億美元。

Netflix 向來會披露對內容的投資金額 (即使投資者要獲取真實數字還需要多做點工作和仔細閱讀)，但與 Alphabet 不同的是，Netflix 基本上業務單一，就是銷售內容庫的訂閱，所以投資者也可以利用毛利率來估算該成本。今年 Netflix 預計將產生 62 億美元的營業利益，毛利率為 21%。

然而，投資者無法取得 Alphabet 的相同資訊，YouTube 僅披露其廣告營收，而不披露訂閱和其他服務的銷售額。Alphabet 僅披露整個 Google Services 部門的營業利益，內含所有部門，除了 Google Cloud 以及列在「其他賭注」中的登月項目不在其中，所以很難確切知道 Alphabet 在 YouTube 上花費了多少資金，包括為內容支出多少。

因此，這一披露讓投資者想知道，YouTube 究竟何時花費了 300 億美元？在哪幾季？這一筆認列在公司財務報表的哪一處？

然而，Alphabet 沒有回應置評請求。

Alphabet 週一股價上漲 52.24 美元或 1.90%，收 2800.83 美元，創 52 週新高點。