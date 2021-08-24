〈台股盤前要聞〉同欣電車用CIS訂單熱、GIS瞄準屏下指紋商機 今日必看財經新聞

關注盤前要聞重點，車用 CIS 需求強勁，同欣電新竹廠新增一條產線，預計明年初就會滿載，八德新廠投產後將持續擴充產能 ；蘋果傳出正積極測試屏下指紋辨識功能，預計明年就會有相關產品推出，為 GIS-KY 業成營運添增想像。以下是今 (24) 日必看重要財經新聞。

同欣電車用 CIS 訂單滿到明年 新廠再擴產迎商機

封測廠同欣電 (6271-TW) 昨 (23) 日舉辦八德新廠上樑典禮，總經理呂紹萍表示，車用 CMOS 影像感測器 (CIS) 需求相當強勁，既有新竹廠即使已新增一條新產線，但預計明年初就會全線滿載，隨著車用鏡頭畫素升級、自駕趨勢成形，八德新廠投產後也將持續擴充新產能，迎接強勁需求。閱讀全文...

蘋果傳測試屏下指紋辨識功能 GIS-KY 營運動能添想像

蘋果 (AAPL-US) 發表會在即，《彭博》記者 Mark Gurman 最新指出，蘋果最新一款手機 iPhone13(暫稱) 將不會有 Touch ID 功能出現，但透露蘋果正積極測試屏下指紋辨識功能，最快明年就會有相關應用產品推出，市場看好，蘋果手機若重新導入 Touch ID 功能，台廠 GIS-KY 業成 (6456-TW) 營運將可望受惠。閱讀全文...

中美晶將賣綠電提升淨利率 矽晶圓稼動率維持高檔

中美晶 (5483-TW) 昨 (23) 日召開法說會，董事長徐秀蘭表示，太陽能本業將努力出售更多綠電，提升淨利率，而半導體矽晶圓業務明年稼動率將站穩高檔，矽晶圓與整體半導體產業正走向一波正向循環。閱讀全文...

7 月五大銀行新承做房貸創今年次低 利率平歷史低點

台灣央行昨 (23) 日公布 7 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，新承做購屋貸款 503.34 億元，較上月銳減 163.84 億元，創今年來單月次低，僅次於 2 月，而房貸利率 1.349%，較上月略減 0.004 個百分點，再度平歷史低點。閱讀全文...

中信金旗下台灣人壽 8 月逢低買台股 不動產將錢進六都商辦

中信金 (2891-TW) 昨 (23) 日舉行線上法說會，因應市場變化，旗下子公司台灣人壽表示，8 月已逢低布局台股，未來將伺機加碼美債；而不動產策略則將鎖定六都商辦。閱讀全文...

〈BDI 衝破 4 千點〉船舶供給缺口擴大 海峽型指數月漲 7 成

BDI 指數 (波羅的海綜合指數) 最新報價來到 4092 點，是 2010 年 6 月以來首見衝破 4000 點大關，主要是由海岬型船舶運價上漲帶動，波羅的海海峽型指數 (BCI) 月漲幅達 70%，國內最大散裝船隊慧洋 - KY(2637-TW) 指出，美國基礎建設和中國穀物進口帶動，已使散裝船舶供給缺口更加擴大。閱讀全文...

半導體、航運吹響反攻號角 台股大漲 399 點收 16741 點站上 5 日線

台股昨 (23) 日多頭吹響反攻號角，晶圓雙雄發威，聯發科帶領 IC 設計股走強，電、金、傳權值股齊揚，散裝、貨櫃航運族群也強勢噴漲，加權指數終場強彈 399.9 點或 2.45%，收在 16741.84 點，站上 5 日線，並創 3 個月來最大漲點，成交值 3635.17 億元。閱讀全文...