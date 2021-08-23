〈BDI衝破4千點〉中小船舶營運展望佳 法人點名慧洋-KY、台航和四維航

BDI 指數 (波羅的海綜合指數) 最新報價來到 4092 點，衝破 4000 點大關是 2010 年 6 月以來首見，各型船舶運價均呈現上漲態勢，法人指出，今年散裝新增供給降至近年低檔區，供需呈現明顯改善，獲利已進入向上循環，尤其看好中小船舶營運展望，以中小船舶為主的航商有慧洋 - KY(2637-TW)、台航 (2617-TW) 和四維航 (5608-TW)。

慧洋表示，近年來市場對輕便型船舶的投資偏低，使今年輕便型船舶供不應求，平均日租金已超過 3 萬美元。

據了解，海岬型船舶日租金最新報價來到 4.97 萬美元，突破今年以來的最高租金紀錄 4.48 萬美元，而巴拿馬型 3.4 萬美元、超輕便型日租金也達 3.6 萬美元。

法人分析，在 2018-2020 年間，由於散裝航運運價長期偏低，造船誘因不高，加上去年下半年以來貨櫃航運景氣大好，排擠到散裝船舶造船動能，目前散裝各船型新增訂單數在 4-7% 間，相較過去 10 年新增供給在 15% 以上、Capesize 型船舶甚至達 25% 以上，新增供給顯然已處在低檔區，有利航商進入獲利向上趨勢。

法人預估，隨著新船下水仍處低檔，配合各國經濟回溫，展望明年 BDI 指數仍可維持高檔震盪格局。

其中，法人看好，煤炭、木製品和金屬礦石 (鋁、鎳、錳) 運量將優於整體乾散貨，由於這些貨品較適用於 1-7 萬噸中小型船舶運載，以中小船舶為營運主體的航商獲利展望可期。

慧洋指出，旗下輕便型船舶共 43 艘，至年底前約有 24 將換約，樂觀看待後續換約漲幅可推升營運持續走揚。