比特幣突破5萬美元大關 創3個月以來新高

隨著加密貨幣在近日持續反彈，比特幣在週一 (23 日) 再度突破 5 萬美元大關，創下 3 個月多以來的新高。

比特幣在週一重新站上 5 萬美元，截至發稿前，暫報 50,264.36 美元。過去 24 小時內上漲 2.74%，從 7 月的低點上漲約 70%，其他加密貨幣也隨之走升。

比特幣在 4 月創下了 64,000 美元以上的歷史新高，但是隨後在 6 月和 7 月份遭到大量拋售，甚至一度跌破 30,000 美元，其中一項原因是中國開始打擊加密貨幣，相關措施包括關閉交易所和礦場、禁止 ICO 以及金融機構服務等。不過，自 7 月中旬以來，比特幣價格持續穩步上揚。

在過去的幾天裡，有兩項消息對加密貨幣帶來了正向的影響。美國最大加密貨幣交易所 Coinbase 上週表示，將在自家的資產負債表上增加 5 億美元的加密貨幣，並計畫將 10% 的利潤投資於加密貨幣。另外，PayPal 也宣布將在英國推出新的服務，使用戶可以在英國購買、持有和出售加密貨幣。

加密貨幣交易所 Luno 的業務發展主管 Vijay Ayyar 表示，當比特幣特價格較 4 月份的歷史高點大約有折了 50%，落至 29,000 美元至 30,000 美元附近時，出現了很多買盤。Ayyar 也預估，比特幣此次的漲勢，有望再度挑戰歷史新高。

隨著比特幣走升，其他加密貨幣也上漲。以太幣的交易價格上漲約 3%，至 3,349.10 美元。根據 Coinmarketcap 的數據顯示，整個加密貨幣市場的價值已經超過 2.14 兆美元。