【街口投信】股市及債市週報

【股市】

上週國際上多項經濟數據表現不如預期，加上疫情仍舊快速擴散，導致股市出現賣壓。數據顯示中國經濟增長不如預期，7 月份零售額年增長 8.5%，低於預測的 11.5%；在製造業方面，工業生產增長 6.4%，低於普遍預期的 7.8%。中國國家統計局表示，新冠肺炎疫情和國內洪水的影響，造成中國經濟復甦仍不穩定且不平衡。此外美國 7 月份零售銷售下降 1.1%，降幅大於預期的 0.3% 降幅，並且與 6 月份 0.7% 的增幅相反走勢，導致投資人對全球經濟增長放緩的擔憂加劇。另 FED 公佈 7 月會議紀要，揭示有關今年可能取消每月債券購買計劃的討論，會議紀要指出，經濟已達到其通脹目標，並且對就業增長的進展接近滿意，可以肯定的是，會議紀要也反映了 FED 內部的一些分歧，部分成員寧願等到 2022 年初才開始縮減購債規模。自 7 月會議以來，FED 內部越來越多的人支持在 9 月宣布縮減規模並於 10 月開始，因此，在一連串經濟數據表現不佳，以及 FED 可能縮減購債規模的動作提前下，整周美股以及國際股市出現獲利賣壓。

街口投信表示美國股市上周一度再創新高，不過受到經濟數據不佳，以及預期 FED 購債減緩下，股市出現高檔獲利賣壓。同時，上周美國多家零售業公布財報顯示，業績仍較市場預期為佳，Walmart、Lowe's 以及 Target 甚至調高營運展望預期，顯示美國經濟依舊穩健復甦當中。企業也表示，消費者支出習性有所改變，走出戶外旅遊消費明顯增加，相反地，降低了疫情期間所需物資的購買。雖然目前疫情升溫，各國再度緊急推出新防疫策略，但疫苗在全球各地區陸續接種下，delta 變種病毒傳染擴大的風險可望受到控制。本周美國 FED 在懷俄明州 Jackson Hole 舉辦的年度會議，將針對購債減緩的議題進行討論，成為投資人關注的重大事件。

【債市】

在一連串弱於市場預期之經濟數據公布後，市場對於 Delta 變種病毒對經濟可能產生影響之擔憂急遽上升，加上中國對疫情採取零容忍政策已逐漸在其國內經濟活動及全球供應鏈出現傷害，導致上週市場風險情緒降溫，在美債殖利率曲線趨平、美債長天期殖利率走低下，J.P. Morgan EMBIGD 指數通週上漲 0.23%，其漲勢主要由存續期間較長且風險較低之新興市場投資等級國家所貢獻。而在資金流方面，根據 J.P. Morgan 資料顯示，截至 8 月 18 日止一週，新興市場債券基金呈現淨流出 1.53 億美元，前一週為淨流出 2.76 億美元，資金已連續四週呈現淨流出。

地緣政治風險持續影響新興市場，在拉美國家以及北非之突尼西亞爆發政治事件，以及南非大規模暴動示威後，上週馬來西亞總理穆尤丁請辭，其最高元首蘇丹在周六任命原副首相伊斯邁薩布理 (Ismail Sabri Yaakob) 為新首相，執政權回到親馬來人之巫統 (UMNO) 手裡，以及阿富汗政府在塔利班攻勢下迅速陷落，預計將影響周邊地區，其中尤以伊拉克為最可能影響國家。相對地，委內瑞拉在挪威的搓合下，政府與反對黨將展開協商，使其長期以來之政治僵局展現曙光。

街口投信指出上周公布之聯準會 7 月份會議紀錄顯示今年將展開縮表，全球央行年會 (Jackson Hole) 將於 8/26-8/28 召開，觀察聯準會主席鮑威爾周五晚間談話內容是否轉向。新興市場央行方面，匈牙利央行週二預計將升息 30 點至利率 1.5%；韓國央行週四預計將維持利率於 0.50% 不變，市場原預期將升息一碼，但由於疫情蔓延，使其央行決策可能趨於保守。

* 以上所提及之個股或公司，僅供作為說明或舉例之用途，並非推薦或投資建議