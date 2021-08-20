長榮對前景釋疑 Q4不會差、市況至少樂觀到明年中

貨櫃航商長榮 (2603-TW) 今 (20) 日召開法說會，對於後市展望，總經理謝惠全指出，目前看來塞港不太容易解決，供需扭曲很嚴重，因此，進入第四季後不會差，預料市況可樂觀看到至少明年中。

謝惠全說明，依據國際海運諮詢機構報告來看，今明年的供給成長會小於需求，由於歐美庫存水位仍非常低，補貨需求熱絡，加上變種病毒在各國造成塞港問題，使艙位供給進一步下滑，供需恐更不平衡。

謝惠全強調，目前貨載都還是滿載，預計短期內此市況仍將持續，尤其塞港問題短時間不太容易解決，洛杉磯港口等待船隻已超過 30 艘，而庫存補貨難以很快結束，預料第四季不會太差，甚至有機會一路旺至明年中。

至於塞港是否成新常態？謝惠全說，這兩年是風險和機運並存的一年，還是要看能否控制住病毒擴散，若無法控制，就有可能會變成新常態，航運市場朝正向發展中。

長範輪首航滿載。(圖：長榮提供)

長榮也在法說會秀出旗下首艘 24000 TEU 超大貨櫃輪「長範輪」的首航照，為全球最大貨櫃船，首航就呈現滿載狀態，謝惠全說，就吃水線的位置可看出這些都是實櫃而非空櫃，最大型船舶此時可裝滿，顯示市場需求很旺。

謝惠全認為，長範輪在此時投入營運，可說是久旱逢甘霖，預計年底前再交付 4 艘同型大船，合計第 4 季共有 11 艘新船交付，總計未來共 57 艘船舶待交，換算約 66.5 萬 TEU。