返回辦公室潮浮現 Zoom使用量大減 小摩：投資不要與Zoom營收直接連結

隨著全球經濟重啟，視訊會議軟體的使用量也跟著下降。摩根大通分析師 Sterling Auty 週五報告指出，Zoom 和其他視訊會議軟體的每日平均使用量較一年前下降。

根據該研究報告，截至 7 月的第二財季，Zoom (ZM-US) 的每日平均用戶人數較去年同期減少約 1/3 至 4430 萬人，也較前一季 4930 萬人下降，更與去年 7 月高峰 6770 萬人相差甚遠。Auty 將下降歸因於經濟開放以及學生族群放暑假，對此類軟體需求程度下降。

Auty 指出，Zoom 在整體視訊會議 app 市場中持續保持高佔有率，截至 8 月 13 日，該類 app 總下載量有 38.4% 為 Zoom ，相比 2020 全年市占 39.8% 差距不遠。但他也指出，Zoom 整體 app 下載量較一年前下降 24.9%。

Auty 還指出，Microsoft Teams 第二季市占率也下降，每月積極用戶目前佔市場的 15.4%，低於前一季的 17%，而 Google Meet 的市占自 22.8% 上升至 26.5%。在這基礎上，Zoom 第二季市占自 39.2% 下降至 38.1%。

「Zoom 仍是這類平台首選，但我們確實注意到 Google Meet 的趨勢改善，從過去幾個月產品升級中受惠。現在我們要提醒投資者，不要與 Zoom 營收有直接連結，因為很難判斷有多少用戶降低活動的程度到足以使用免費版，或者取消帳戶中一些席位。」

Zoom 週五上漲 4.48 美元或 1.35%，收 336.86 美元。

然而，此情形是否會因為混合勞動模式，或 Delta 變種新冠病毒的傳播而有所改變，尚未可知。

據《彭博社》週五報導，由於 Delta 變種新冠病毒蔓延，蘋果 (AAPL-US) 將員工最快返回辦公室的時間推遲至 2022 年 1 月。

蘋果是最早一波推遲員工返回辦公室時間表的科技公司，7 月時就宣布，最快 10 月才會要求員工返回辦公室 (原預計 9 月初)，現在又再次推遲時間表至 2022 年。

報導補充，蘋果不會關閉辦公室和零售商店。蘋果沒有立即回應媒體置評請求。