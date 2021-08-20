日本實施封城? 全國知事會將向中央政府提出建言

日本地方政府 (47 個都道府縣) 首長，在 20 日 (週五) 的「全國知事會」中決定，為阻止新冠肺炎 (COVID-19)Delta 變種病毒株的進一步擴散，將於近日內向中央政府提出建言、強烈建議實施如同封城 (Lockdown) 般的嚴格外出管制。他們認為，目前中央政府所發布的緊急狀態，已經看不到效果。

日本當地由於疫情惡化的關係，自 20 日起擴大緊急狀態和「防止蔓延等重點措施」的實施對象，全國知事會也在同日透過線上方式召開了新冠肺炎緊急對策本部會議。在當天的會議過程，會正式決定提案內容，最快也會在下週一提交給經濟再生擔當大臣西村康稔。

為了讓日本也能施行如同封城般的「緊急性時限措施」，全國知事會將敦促立法。在作法上打算將「道路訂價」(Road Pricing) 納入其中，要想辦法來迅速減少交通量及人的流動。

全國知事會會長暨德島縣知事的飯泉嘉門在對策本部會議上強調，有關封城舉措的實施方式，希望能儘早和立法機關來進行討論。

在建言當中，也會提到期盼日本政府能針對 Delta 變種病毒株的現況來做分析，在整理具體的因應對策後來提出指針。還有為了防範全新變種病毒株的出現，也要求政府徹底做好邊境管制、並視國外疫情狀況來機動性的擴大入境管制。

當天會議也討論到該用什麼樣的訊息來呼籲民眾們徹底做好防疫。也要求停止 (或延後) 跨區移動，還有即使完成了疫苗接種也要戴上口罩，平時行動也要保持安全距離。