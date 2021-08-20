〈世芯法說〉北美客戶7奈米晶片進入量產 全年營收看起來更樂觀

ASIC 廠世芯 - KY(3661-TW) 今 (20) 日召開法說會，公司表示，受惠 NRE (委託設計) 專案不斷流入，加上北美客戶 7 奈米晶片進入量產，第三季、全年營收展望均優於預期；世芯原預期今年營收可達 3 億美元、年增約 20%。

世芯指出，隨著中國、美國積極投入半導體產業，委外設計案件數不斷增長，市況相當熱絡，尤其在高效能運算 (HPC) 領域應用不斷擴張，公司取得機會也大增，現今已不擔憂市場需求，因為有許多客戶都在排隊等候設計資源。

世芯預計，非中國區客戶的量產動能將從今年下半年開始，一路延續至明年全年，其中，北美重要服務商客戶的 7 奈米 AI 晶片將在第三季中進入量產，且因單案量能相當大，對該晶片的營收貢獻抱以高度期待。

世芯另一北美客戶也有斬獲，預計供應給該客戶的第二、三顆 AI 晶片，將在今年下半年陸續設計定案 (Tape out)，較顯著的量產營收貢獻則落在明年。

針對中國第二大客戶，世芯表示，上半年為其量產的 7 奈米 HPC 晶片將在第三季進入尾聲，不過，由於該客戶有額外需求，該晶片將在明年再度出貨。

至於飛騰事件，世芯強調，公司目前正與飛騰、美國律師以及供應商四方緊密合作，對於審查進度樂觀看待。