車廠減產干擾出貨 同致新品量產時程遞延

ADAS 解決方案供應商同致 (3552-TW) 今 (20) 日召開法說會，營運長陳聖儒指出，由於缺晶片影響車廠減產，同致 L3 等級的影像新品出貨時程也受到遞延。

細分各產品線，陳聖儒指出，影像產品營收貢獻已超越超聲波系統，營收比重過半、達 54%，主因影像產品不論在各地區、各客戶的需求均相當強勁，至於超聲波比重則約 40%，未來隨著兩大產品成長性相近，營收比重也將維持現狀。

同致產品劃分三大應用，包括泊車、駕駛與便利功能，其中，泊車領域的影像產品，除了 L0-L2 階段已有量產實績，L3 等級以上的產品也已獲車廠採用，原預計今年就可開始出貨，不過受客戶減產影響，預計延後出貨。

陳聖儒也坦言，車用晶片缺貨已影響同致去年底至今的營運，預計下半年還會持續，客戶也為此採取兩個策略，包括減產車輛，以及提升電子零組件較少的低階車款銷售比重，對同致造成影響。

不過，陳聖儒強調，同致前 7 月都百分百滿足客戶訂單，也並無造成客戶停產。

陳聖儒表示，由於中國經濟復甦速度較歐美快，加上內需市場龐大，是目前同致主要營收來源，比重達 79%，印度則約 9%，為第二大市場，其餘如北美、南美、歐洲、亞洲則多在 4% 以下。

除現有市場，同致也在東南亞看到機會，去年為拓展銷售業務，首度在泰國成立子公司、為辦公室類型的銷售據點。