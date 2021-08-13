研究：對抗Delta變種病毒 輝瑞疫苗效力降至42% 不如莫德納

據一項尚未發布的新研究顯示，輝瑞 (PFE-US) 和莫德納 (MRNA-US) 的新冠疫苗，對 Delta 變種病毒的保護效力變差得多，這一結果引來白宮高級官員的注意。

Mayo 診所的研究表明，在 Delta 病毒快速傳播下，輝瑞 / BioNTech(BNTX-US) 疫苗在 7 月份對 Covid-19 的有效性只有 42%，另一方面，莫德納疫苗仍然有 76% 的效力。

這一數據與今年其他時間相比，其降幅不小。在 1-7 月研究期間，莫德納的疫苗對感染的有效性為 86%，而輝瑞的有效性為 76%。

在防範住院治療上，莫德納疫苗的有效性為 92%，輝瑞的為 85%。

研究指出，比較包括佛羅里達州和明尼蘇達州在內的多個州的數據，數據一致表明，莫德納出現突破性感染的風險可能較小。

研究主要作者 Venky Soundararajan 表示，兩個因素造成了這一結果，一是 Delta 變種病毒傳染更強，另外則是疫苗的長期有效性，易隨時間而降低。

Soundararajan 指出，就防範 Delta 為主的疫情，莫德納疫苗可能比輝瑞疫苗更有效，輝瑞疫苗有效性的持久程度似乎較低。

這項新研究尚未經過同儕評審，但據報導，研究團隊已在進行後續研究，試圖區分這兩種疫苗的持久性和它們對 Delta 的有效性。