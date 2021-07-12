新唐前5月純益達5.99億元 賺贏去年全年

MCU 大廠新唐 (4919-TW) 今 (12) 日公布 5 月自結，稅後純益 2.74 億元，月增 407%，年增 58%，每股稅後純益 0.68 元，累計前 5 月稅後純益 5.99 億元，每股稅後純益 1.52 元；受惠 MCU 銷售暢旺，加上 NTCJ 產品結構改善，新唐前 5 月純益已超越去年全年的 5.33 億元，每股稅後純益則因股本膨脹，未同步創高。

新唐近期受惠 MCU 漲價、需求熱絡，以及併購 NTCJ 效益顯現，推升營收大幅成長，6 月營收達 37.48 億元，月增 11.19%，年增 244%，累計上半年營收達 206.87 億元，年增 298%，創下同期新高。

新唐指出，公司去年完成併購 NTCJ 後，已可提供更完整的半導體解決方案，包括 2D 及 3D TOF 影像感測技術及元件，並取得業界最高 CCC EAL6 + 資安認證的高效能 MCU、電池管理及 CSP MOSFET 等半導體元件技術，可廣泛應用在工控、車用、醫療及消費性產品等領域，為公司挹注新的成長動能。

另外，新唐近期也積極耕耘車用晶片，尤其在併購 NTCJ 後，取得電池管理相關產品技術，如鋰電池監控及電流測量，未來將持續增加車用市場市占率及產品比重。