美元反彈油價承壓 瑞銀估油價6個月內回升至75美元

聯準會鷹派立場激勵美元彈升，美元指數更創 9 個月來新高，瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，美元走強讓大宗商品與油價承壓，看好明年前市場對石油需求仍在，預估油價可望在未來 6 個月回升至 75 美元以上。

瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，布倫特油價 19 日走跌，下跌 2.6% 來到 66.4 美元，連續第 6 日下跌，也是自去年 2 月以來最長的跌勢，但隨著全球出行活動持續改善，而石油供給增長相對落後，預估明年前石油市場維持供不應求，支持油價在未來 6 個月回升至 75 美元或以上。

另外，中國為大宗商品市場降溫，加上最近公布的經濟數據弱於預期，對工業金屬價格 構成衝擊，但瑞銀認為，國內貨幣政策在下半年轉向中性偏鬆，而工業金屬市場供需仍然緊張，國際銅及鋁價有望重返 11000 與 2700 美元。

對於美元走勢，瑞銀指出，從聯準會會議紀錄來看，美國就業情況正取得進展，很可能在今年內開始縮減買債規模，時間比市場預期的要早，消息刺激美元反彈，美元指數 (DXY) 昨天進一步突破 93.5，而英鎊及澳元貶值超過 0.7% 及 1%，匯率今早最低分別報 1.3628 及 0.7144 美元。

但瑞銀認為，聯準會的縮表計劃並不明確，因此對美元仍持中性看法，但可以預期美元明年將呈現升值的態勢，隨著全球經濟逐步重啟，英國及加拿大等央行也可能先啟動貨幣緊縮政策，進而拉抬英鎊與加元升勢。

不過，避險貨幣日圓與瑞士法郎貶值壓力較大，預估日圓可能因貨幣寬鬆走貶至 116，預期明年 9 月前匯率將逐步下行至 116，投資者可以考慮利用日圓作為融資貨幣。