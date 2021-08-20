〈焦點股〉馬國疫情嚴峻加劇車用晶片荒 MCU族群強彈

台股今 (20) 日走勢震盪，電子股中以 IC 設計表現最為強勢，其中，微控制器 (MCU) 因馬來西亞疫情嚴峻，封測廠生產受創，加劇車用晶片供不應求的狀況，帶動 MCU 族群股價回神，新唐 (4919-TW)、凌通 (4952-TW)、盛群 (6202-TW)、應廣 (6716-TW)、九齊 (6494-TW) 等，盤中均大漲逾半根停板。

馬來西亞新冠肺炎每日確診數仍逾萬人，全國封鎖措施無限期延長，意法半導體 (STM-US) 馬來西亞麻坡 (Muar) 的後段封測廠再度傳出關閉，儘管隨後又復工，但將優先供貨 32 位元 MCU 及功率模組等車用晶片，8 位元 MCU 產能恐受排擠。

車用晶片持續供不應求，法人看好，台灣 MCU 廠在晶圓代工及封測廠產能支應下，有機會迎接國際大廠轉單。今日市場資金回流 IC 設計相關族群，新唐股價一度勁揚逾 9%，最高來到 148 元，隨後漲幅收斂至 5% 左右。

MCU 族群全面回神強彈，應廣一度勁揚逾 7%，最高來到 175 元；九齊早盤大漲 6%，最高來到 149 元；其他包括凌通、盛群、松翰、偉詮電等，漲勢也都相當凌厲。

新唐受惠 MCU 價格不斷上漲，第二季毛利率、營益率雙雙回升，稅後純益達 9.39 億元，季增 246%，年增 182%，每股純益 3 元，創歷史新高。上半年稅後純益 12.1 億元，年增 252%，每股稅後純益 3.07 元。

凌通第二季毛利率、營益率、稅後純益與每股純益等四大獲利指標全創新高，稅後純益 1.75 億元，季增 80.41%、年增 119.2%，每股純益 1.61 元；上半年純益翻倍，來到 2.72 億元，每股賺 2.5 元，同寫新猷。