〈富邦金法說〉現增本月底訂價 明年第一季100%併日盛金

富邦金 (2881-TW) 今 (20) 日召開線上法說會，為了併購日盛金 (5820-TW)，擬現金增資新台幣 500 億元，預計本月底訂價，10 月底完成募集，明 (2022) 年第一季完成 100% 合併。

富邦金控於 3 月 30 日取得日盛金控過半股權，並於 4 月起將日盛金及其子公司的損益，依持股比例納入富邦金獲利，截至 6 月底，累計金額 6.1 億元。

富邦金總經理韓蔚廷表示，截至 7 月底，富邦金控已取得 55.97% 日盛金股權，日盛金將於 8 月 31 日舉行股東會，富邦金預計屆時將取得日盛金實質經營權，正式入主日盛金。

至於是否有其他併購策略，韓蔚廷表示，無論是台灣、海外案子，都會持續評估研究，只要對整體策略、股東權益可以發揮營運綜效，都會積極考量，但是買方最大考量當然希望價格合理。

為了籌措併購日盛金的「聘金」，富邦金擬現金增資 500 億元，其中，包括 300 億普通股、200 億特別股，已經主管機關核准，預計 8 月底訂價，原股東預計 9 月中至 10 月中繳款，10 月底完成募集，韓蔚廷表示，屆時，金控的雙重槓桿比例、負債比例回到原來併購前的年度水準，所以影響不大。

而兩家金控完成 100% 併購的時間表，韓蔚廷表示，待雙方董事會、臨時股東會通過及主管機關核准，規劃於 2022 年第一季完成金控合併也就是說，日盛金控最快明年第一季消滅。

子公司合併部分，韓蔚廷表示，待董事會通過及主管機關核准，規劃於 2022 年底前完成富邦證券及日盛證券、台北富邦銀行及日盛銀行等子孫公司的整併，也就是說，富邦金旗下子公司將以北富銀、日盛銀、富邦證、日盛證同時存在，直至明年底子公司完成合併後，日盛體系才完全消滅。