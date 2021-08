NEAR 生態應用鏈協議 Octopus 即將開啓 IDO，手把手教你如何參與

Octopus Network 將於 8 月 22 日至 8 月 28 日內在 Skyward Finance 開啓代幣銷售,瞭解一下如何參與。

撰文:Eric

NEAR 生態多鏈加密網絡 Octopus Network 最近公佈了代幣發行計劃,將於 8 月 22 日至 8 月 28 日內在 NEAR 生態代幣發行平臺 Skyward Finance 開啓代幣 OCT 的銷售。OCT 代幣總量爲 1 億,本次 IDO,也是唯一一次 IDO,將會釋放 2.5% 即 250 萬枚 OCT,參與者僅可使用 NEAR 進行購買。

Octopus Network 是建立在 NEAR 區塊鏈上的應用鏈中繼,並作爲智能合約在 NEAR 上運行,爲通過 Octopus 發佈的應用鏈的驗證節點市場提供基礎設施。驗證節點質押 OCT (Octopus 原生代幣)對某一應用鏈進行驗證。作爲回報,驗證節點可以獲得自己所負責的那條應用鏈的代幣。所謂應用鏈,即允許開發者基於原鏈就治理架構、加密貨幣經濟模型、甚至是底層的共識算法等要素對自己的應用做定製化搭建,並不受限於原鏈的固定模式,卻能享受原鏈的優勢,例如交易速度、低費用等。

IDO 參與指南

希望參與 IDO 的用戶,首先需要登錄 網站,點擊右上角的按鈕,創建 NEAR 錢包。

成功創建錢包後,就可以選擇存入 NEAR (Deposit NEAR),到賬之後即可看到存入的數量以及當前的價格。在過程中,可以根據自己對價格的判斷自行存入或取出 NEAR (Withdraw NEAR)。

此外,本次 IDO 還設置了推薦獎勵機制,將你的邀請鏈接分享給其他用戶,如果該用戶參與了 IDO,其投資金額的 1% 將作爲獎勵,由推薦人和被推薦人均分。分享鏈接處在 IDO 頁面底部。

Skyward 平臺的特性

首先,同爲 NEAR 生態的項目,Octopus 與 Skyward 有着天然的兼容性,在 Skyward 上進行 IDO 的部署更加方便。

當然,原因並不止如此。

Skyward 使用一種基於時間流的拍賣模式。該模式雖然說也在其他鏈上被使用,但 Skyward 卻藉由 NEAR 鏈一秒打包一個區塊的速度,將流拍賣(Streaming auction)防機器人的特點更好地發揮了出來。

所謂流拍賣,就是將單次拍賣拆分至每個區塊中進行,具體模式爲:拍賣將依據每個區塊時間內銷售的代幣和用於購買的代幣的數量比例決定價格,並根據用戶在該區塊中存入的代幣佔比付款並獲取該比例的數量。舉例來說,Octopus 的 IDO 只能使用 NEAR 進行購買,假設 IDO 進行時間是 25000 秒,則每個區塊出售的 OCT 數量爲 100,如果開始的第一個區塊時間內參與拍賣的用戶存入的 NEAR 總量爲 1000 枚,則每個 OCT 價格爲 0.1NEAR,假設你存入了 10 枚 NEAR,則可以購買 10/1000*100=1 枚 OCT,花費爲 0.1NEAR。之後的拍賣將依據每個區塊時間內的比例進行分配,用戶可以在認爲價格高的時候取出 NEAR,也可以在認爲價格低估或合理時存入 NEAR。

這樣的模式主要的優勢在於公平化,用戶無法使用機器人在拍賣開始的短時間內利用網絡、高手續費等優勢買走大量的代幣,這歸功於流拍賣模式將銷售的代幣平均分散在每個區塊中。加之 NEAR 區塊一秒的更新速度,也讓想通過策略來獲得優勢的難度大大增加。

就第一次 SKYWARD 代幣的 IDO 數據來看,該模式下的拍賣價格在整個過程中基本保持在 5NEAR 左右,比較平穩。