〈房產〉疫後北市一拍待拍量大增 雙北以北投、汐止兩區最多

疫情趨緩，不過有不少人的財務陷窘迫，房仲業者統計雙北法拍案量發現，今年上半年一拍案量比去年增逾 4 成，其中台北市今年有 211 件，比去年同期增加 45.5%；其次為新北市 397 件，年增幅有 43.3%。若和 2019 年疫情發生前比較，台北市一拍量增 74%。

台灣房屋林口 A9 環球特許加盟店店東周起帆指出，台北市房價高貸款壓力大，若槓桿操作大，資金規劃過於緊縮，很容易擦槍走火，隨著這一波疫情爆發，許多人收入大受影響，雖然去年 3 月疫情開始，各銀行也推出紓困貸款措施，不過有些撐不住的屋主為避免房子被拍賣，今年初陸續急售，讓手中資金能更靈活運用，可是仍有部分周轉不良的物件落入法拍。

進一步觀察各行政區法拍量，其中台北以北投區 46 件最多，其次為士林區 30 件；北投因今年有建商多筆新案遭到法拍，包括「森原六十六」、「Ihome-1 家 1」就有 12 戶餘屋被拍賣，一拍底價落在 915-4886 萬元之間，目前都因疫情停拍。

至於新北市今年上半年淪爲一拍最多行政區爲汐止區 44 件，其中不乏 20 年以上中古大樓，以及多筆山坡地土地，債務人都是自然人，不排除是經濟遇到困難，付不出房貸，導致名下不動產淪為法拍。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，通常不動產拍賣物件是反應至少 4 個月前的債務狀況，因此今年上半年的拍賣，是反應去年底到今年初有財務問題的狀況，多數的法拍是因為資金周轉困難付不出房貸，或將不動產作為抵押品借貸無法贖回，最終淪入法拍市場。

不過除了資金周轉或債務問題，法拍也成為一種「脫身」手段。板橋區 35 件法拍屋，其中有 6 筆是來自浮洲合宜宅，就是因為部分屋主透過法拍轉手，規避 10 年禁止銷售限制，藉此在禁售期前轉手獲利出場。此外，不少公同共有物件，所權人會訴請「變價分割」，讓資產藉由法拍途徑，達到簡化產權、合理分配價金的目的，法拍案件數也因而增加。

張旭嵐分析，法拍屋若進入二、三拍，底價可望低於市價，有機會撿便宜，不過若為不點交物件，常會發生租客惡意占用的問題，處理不易，加上不能事先看屋，最好在投標前多了解社區狀況、該屋遭法拍原因，而且法拍屋轉手獲利，仍需課徵房地合一稅制等。