7月國銀人民幣存款連2升 規模維持2400億之上

台灣央行今 (16) 日公布 7 月銀行辦理人民幣業務概況，截至 7 月底，全體國銀人民幣存款餘額 (含 NCD) 共 2420.05 億元 (以下金額均為人民幣)，較上月略增 7.68 億元，增幅 0.32%，呈現連 2 升。

央行說明，7 月指定銀行 (DBU) 人民幣存款中，法人戶增加，原因在於股利匯入收入，個人戶維持略減。

央行統計，7 月 DBU 人民幣存款餘額月增 2.6 億元至 2091.08 億元，增幅 0.13%，而國際金融業務分行 (OBU) 也略增加 5.03 億元至 328.97 億元，月增 1.55%。

匯款方面，7 月 DBU 匯款總額較上月增加 85.62 億元至 1254.27 億元，月增 7.33%，而 OBU 匯款總額也較上月增加 113.89 億元至 683.78 億元，月增 19.98%，主要是因三角貿易貨款的匯出入而造成。

央行同步公布最新人民幣各天期最高牌告利率，分別是 1 個月期永豐銀的 3.05%、3 個月為高雄銀 1.85%，6 個月為渣打商銀 2.35%、9 個月為日盛銀 1.8%，而 1 年期是台中商銀的 2.3%，其中，3 個月略上調 0.2 個百分點，6 個月期上調 0.15 個百分點，其餘天期持平，變動不大。

央行也提供中銀台北最新牌告利率，1 個月為 1.75%、3 個月期 1.85%、6 個月期 2.13%、9 個月期 2.37%、1 年期 2.43%；央行指出，幾乎各天期利率全面上調，上調幅度 0.02-0.12 個百分點不等，僅 6 個月期上月同期的 2.6% 下調至 2.3%。

另外，台灣人民幣存款餘額在主要離岸市場仍穩居第二，僅次香港 8212 億元 (6 月底)，高於新加坡 1610 億元 (第二季底) 和南韓 91 億元 (6 月底)。