文．紀緯明

台股上半個月的走勢相當不友善，雖然以大盤指數的跌幅來看，並沒有如五月中那波跌勢凶狠，但由於五月的股災像是快刀斬亂麻，手起刀落，中間還出現過反彈回血，所以感受上不會像這次強烈。

本次大盤連續下跌九天，統計過去二十年，連續下跌超過九天的次數只有三次。分別是 2018/8/7，當時美國總統川普對中國揮下關稅大刀，全球股市接連大跌，台股更是連續下跌九天；第二次是 2020/3/19，COVID-19 開始爆發，台股連跌七天；第三次就是目前的台股狀況，但卻找不到任何全球共同的原因。

然而國際股市卻在此時輪番創新高，歐股更是創下近十五年來最長連漲日，台股的處境與之相比更顯唏噓，其實最大的問題並非台股基本面不好，而是「籌碼凌亂」與「市場信心不足」導致。

「市場永遠是對的」，我們無法決定市場的走勢，但投資朋友要注意到，跌深就是最大的利多，這波修正無論是好股票或是壞股票都被拋售，這反而造就了一些未來的投資機會，利用甫剛開出的第二季財報，我們可以挖掘出財務體質正在轉佳的好公司，在未來行情出現反彈時，這些好公司更容易回到應該有的價值。

使用杜邦分析法 拆解財務指標

杜邦分析法利用幾種主要的財務比率之間的關係來綜合地分析企業的財務狀況，這種分析方法最早由美國杜邦公司使用，故名杜邦分析法。杜邦分析法是一種用來評價公司獲利能力和股東權益回報水平，從財務角度評價企業績效的一種經典方法。其基本思想是將企業凈資產收益率逐級分解為多項財務比率乘積，這樣有助於深入分析比較企業經營業績。

巴菲特最喜歡看的財務指標之一就是 ROE(股東權益報酬率)，而 ROE 又可以拆解成「ROA(資產報酬率)」乘上「權益乘數」。

所謂的權益乘數 = 總資產 ÷ 股東權益，代表一間公司舉債的槓桿程度高低，數字愈高表示公司舉債經營的狀況越大；我們又可以更進一步將 ROA 拆解成「淨利率」乘上「資產周轉率」，至此我們可以推導出 ROE = 淨利率 × 資產周轉率 × 權益乘數，也就是最基本的「杜邦分析法」。

一間公司幫股東賺錢的能力，被我們分成三個財務指標來分析，這可以更進一步幫我們了解公司經營到底是「膨風」還是「真材實料」

調整後的杜邦分析法 挑出有底子的好公司

為什麼要去調整？最根本的原因就是因為一間公司的獲利來源，不會全部都是本業，有些一次性的損益認列、非常態性的業外收入等等，如果不做排除，就會導致財務指標失真，因此我們在分析時還需要把這些干擾因素排除，才能看出一間公司的真實好壞。

每一次的財報公布，我們研究團隊都會把一千七百間公司的財報蒐集起來統計篩選，以上述方法為底，加入濾網做跨期比較，不斷精挑細選才能篩出符合條件的公司。

我們在六月初的時候也公開分享過七十檔利用這套方法挑出來的股票，回顧上一次使用這套方法的績效，今年第一季財報公布完的時間是 5/17，我們將該時間點定為股價基礎，統計到第二季財報公布完畢 (8/12)，統計結果如下：

●平均報酬率：37.5%

●獲利檔數：64 檔

●虧損檔數：6 檔

●最大獲利：207.7%

●最大虧損：-15.4%

我們當時挑出了 60 元的台驊投控、85 元的晶相光、55 元的通嘉、26.55 元的威致、81.7 元的點序，就算經歷上週的大跌，這些股票的報酬率都還在 80% 以上。

最後，因為統計時第二季財報尚未完全公布，因此我們先將有公開財報的公司進行篩選，讓群組裡的好朋友能有一個研究的方向，我們研究團隊之後會再進行動態更新。

指標選股的好處是可以快速大量的篩選公司，【但更重要的還是後續的企業研究】，好公司可能很貴、爛公司可能很便宜，所以先精選出比較有機會的公司，再慢慢花時間去做研究，才會增加買到好公司的機率。

來源：《理財周刊》1095 期

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