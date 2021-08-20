加密貨幣能繳房貸！全美第二大房貸業者Q3開放比特幣支付 比特幣大漲5%

CNBC 周四 (19 日) 報導，全美第二大抵押貸款機構 United Wholesale Mortgage (UWM) 已宣布今年第三季開始，美國購屋者將可以選擇用比特幣支付房貸。

今年 1 月透過特殊目的收購 (SPAC) 上市的 UWM 本周宣布，將接受購屋者使用加密貨幣繳房貸，此舉為全美抵押貸款行業首創先例。

UWM 執行長 Mat Ishbia 表示：「我們已評估可行性，並期待成為美國抵押貸款公司中，第一家接受加密貨幣支付貸款的業者，希望在第三季能夠實現此計畫。」

UWM 表示，最初目標是由比特幣開始，目前也在評估以太幣和其他加密貨幣。UWM 是全美僅次於 Quicken Loans 的第二大抵押貸款機構，後者是美國最大房地產抵押貸款業者 Rocket (RKT-US) 的子公司。

截稿前，比特幣報 4.712 萬美元， 24 小時內上漲 5.02% ，以太幣上漲 6.34% 至 3224 美元，這兩種加密貨幣自先前低點反彈至今，維持多頭格局。

然而近期加密貨幣面臨美國政府的嚴格審查與批評，除了 1 兆美元基建案納入加密貨幣報稅修正案，財政部長葉倫 (Janet Yellen) 、美國證券交易委員會 (SEC) 主席詹斯勒 (Gary Gensler) 和美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾等，都談到監管加密貨幣的議題。