以太幣應用廣泛且明確 分析師：2026年市值將超越比特幣

大型金融諮詢公司 deVere Group 執行長 Nigel Green 周三 (18 日) 表示，以太幣市值今年將繼續追上比特幣，未來很有可能搶下虛擬貨幣龍頭寶座，因為與被視為數位黃金的比特幣相比，以太幣有更明確的應用範圍。

據 CoinDesk 數據，比特幣 2021 年市值上升 57%，以太幣則上漲 318%。相比之下， FactSet 數據顯示，標普 500 指數今年上漲僅 18%，道瓊工業指數上漲 15%，那斯達克指數上漲 14%，黃金下跌近 6%。

以太幣、比特幣今年迄今報酬率變化 (圖: Marketwatch)

比特幣支持者看好其保值的特色，但以太坊被視為是一個強大、開源、去中心化的架構，讓許多軟體能應用。

以太幣多頭認為，以太坊是最受歡迎的開發平台，凸顯該網絡的價值，不僅能讓開發人員使用，還是全球金融應用的平台，包含去中心化金融 (DeFi)、非同質化代幣 [NFT、分佈式自治組織 (DAO) 等。

此外，以太坊平台正在進行關鍵升級，讓相關開發更為環保。代號「倫敦」的升級方案將緩減網路壅塞問題、提高評估交易費用的可靠性，但同時讓礦工獎勵減半。

Green 認為，這些升級不僅有利以太坊開發平台，還推動區塊鏈技術發展，這意味著其以太幣價值將在 5 年內超過比特幣，根據據 CoinMarketCap 網站統計，比特幣目前仍是龍頭，以 1.96 兆美元市值在加密幣市場占了 44%，而以太幣則佔約 19%。

不過，隨著監管機構有意透過立法保護投資者，各國央行也考慮使用央行數位貨幣 (CBDC) 和穩定幣，加密貨幣產業面臨的審查日益增強，也可能威脅現有資產。