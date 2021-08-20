群益權證小教室：權證比較

「權證」是很適合小資族的投資工具，有機會透過小額資金創造更多收入，今天要來教大家使用權民最大網的權證比較工具！

權民最大網權證資訊列表的「權證比較」功能

以鴻海群益 12 購 01 (038139-TW) 的 8/19（四）盤中資料為例，投資人可在下拉式選單中，選擇各大券商發行之相同標的認購權證進行比較。

若選擇鴻海群益 0B 購 02 (088278-TW) 進行比較，可得到結果如下圖，包含履約價、剩餘天期、行使比例、隱含波動度、有效槓桿、價內外程度、買賣價差、合適價差等權證資訊，並且用大於、小於、相等來呈現比較結果。

今天以這兩檔權證為例，帶大家認識買賣價差及合適價差。

「買賣價差」是權證最佳一檔的買賣價差百分比，價差越小對投資人越有利；「合適價差」則是投資人自行交易權證所對應之標的現貨所需付出的成本。一般來說，如果買賣價差 < 合適價差，表示交易該檔權證比交易標的現貨更有利。

根據上述條件，鴻海群益 12 購 01 (038139-TW) 不只剩餘天期較長，價內外程度在 - 5%~+20%，而且買賣價差 < 合適價差，是相對來說條件更好的權證，投資人也可以使用權證比較功能來挑選權證，再透過群益權民最大網下單唷！