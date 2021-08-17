Q4人力需求兩樣情 製造業淨增2.7萬人 住宿餐飲創同期次低

本土疫情衝擊民生經濟，勞動部今 (17) 日公布人力需求調查，今年第四季事業單位預計淨增加 4.4 萬人，其中以製造業淨增 2.7 萬人最多，創近 7 年新高，不過，住宿及餐飲業受疫情警戒影響，僅增 71 人，為歷年同期次低。

勞動部表示，為了解今年 10 月底，就業市場人力需求情形，於 6 月 28 日至 7 月 23 日，就員工規模 30 人以上的事業單位，辦理「第 3 次人力需求調查」，回收有效樣本共計 3037 家。

根據統計，各事業單位第四季預計增加人力者占 22.1%、減少人力者 3.1%、人力需求不變者 64.3%、無法預估者 10.6%；需求人數預計増加 5.1 萬人、減少 0.8 萬人，淨增加 4.4 萬人。

勞動部指出，國外需求強勁，製造業人力需求升溫，外貿擴張也帶動批發及零售業人力需求增加。值得注意的是，無法預估人力需求的比率超過 1 成，創 2010 年以來同期新高，需求減少的比率 3.1%，也創有調查 (2007 年) 以來同期新低，顯示現階段企業對於未來人力規劃多存觀望，對於縮減人力更為審慎。

以行業別來觀察，第四季製造業人力需求淨增加 2.7 萬人最多，其中，電子零組件製造業淨增加 0.5 萬人，金屬製品製造業、電腦電子產品及光學製品製造業也淨增加 0.4 萬人。

此外，批發及零售業淨增加 4958 人，為各行業次高；住宿及餐飲業人力需求增加及減少幾呈相互抵銷，微增 71 人，創歷年同期次低；其他服務業的人力需求則略呈淨減少。

