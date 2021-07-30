製造業景氣熱連2月亮黃紅燈 近4成廠商亮紅燈

台灣經濟研究院今 (30) 日發布 6 月製造業景氣信號值為 17.87 分，較上月增加 0.78 分，連 2 月亮出代表揚升的黃紅燈，台經院指出，由於進出口、外銷訂單和生產指數等指標皆有雙位數成長，且台股延續反彈走勢，推升經營環境面、原物料投入面等指標表現，已有近 40% 廠商亮紅燈。

台經院說明，隨著全球疫苗施打率提升、主要國家擴大基礎建設，加速全球經濟復甦的腳步，而在國內，儘管 6 月全台仍處於第三級警戒，衝擊內需服務業的營運，所幸疫情並未擴及製造業，在國際對新興科技產品及傳產貨品需求殷切下，製造生產動能續強。

就各主要組成項目觀察，有 3 個項目分數增加、2 項減少，合計信號值增加 0.78 分，其中，以經營環境面增加 0.48 分增幅最大，其次為原物料投入面增加 0.42 分，售價面增加 0.11 分，而需求面和成本面則分別減少 0.23 分、0.01 分。

台經院指出，6 月代表繁榮的紅燈占比由 31.79% 擴大至 38.7%，黃紅燈由 48.02% 減少至 41.51%，綠燈由 15.33% 減少至 14.90%，黃藍燈由 4.86% 減少至 4.03%，藍燈僅 0.87%。

從各產業來看，民生大類中，成衣及服飾品、皮革、毛皮及其製品一口氣從綠燈升至紅燈，紙漿及紙製品連 3 月維持紅燈。

而石化橡膠類中，化學製品、由綠燈轉為黃紅燈，橡塑膠製品由黃紅燈轉為紅燈。

金屬機械大類中，包括金屬製品、機械設備業均持續亮紅燈。

電子電機類中，包括電子設備、電腦、電子產品和光學製品，以及電子零組件業均亮黃紅燈。

運輸類中，汽車及零組件由連續 3 顆黃紅燈轉為綠燈。