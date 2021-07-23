6月製造業生產指數連十七紅寫次高 Q2創歷年單季新高

經濟部統計處今 (23) 日公布 6 月工業生產指數，受惠全球經濟穩定復甦、終端需求擴增，各主業類別均呈現雙位數成長，帶動 6 月製造業生產指數達 137.57，月增 5.61%、年增 20.2%，連十七紅，創下單月歷史次高，累計第二季製造業生產指數達 131.08，季增 4.97%、年增 17.61%，連八季正成長，改寫歷年單季新高。

統計處也統計，今年前 6 個月製造業生產指數達 127.98、年增 15.66%。

從行業別分析，統計處指出，半導體持續受惠 5G、高效能運算、車用電子等應用晶片、記憶體需求強勁，6 月年增幅達 24.56%，推升電子零組件業生產指數年增 23.61%，雙雙創下歷年單月新高，也是連續第 19 個月雙位數成長。

液晶面板及其組件業也受惠宅經濟、遠距商機需求延續，6 月年增 23.16%，攀上同期新高，也為連 15 個月正成長，電腦電子產品同樣在固態硬碟、其他光學元件、汽車電子控制器等需求增加下，保持成長、年增 7.57%，也創下歷年同月新高。

傳統產業也有明顯回溫趨勢，統計處表示，化學原材料業、機械設備業、基本金屬業、汽車及其零件業受惠景氣穩步成長，加上產業自動化升級商機挹注，年增幅均維持雙位數，分別有 15.01%、30.67%、18.66%、35.77%。

展望未來，統計處表示，隨全球疫苗施打率提升、主要經濟體擴大提振經濟計畫，皆有助全球經貿穩定成長，加上下半年消費性電子新品陸續推出，資訊電子產業鏈將進入生產旺季，可望維繫製造業生產動能。