監管風波中概股大地震 對沖基金仍不離棄中國市場

中國將禁網路不正當競爭的消息，使中概股周二 (17 日) 再度暴跌，對沖基金目前看法有歧異，橋水基金創辦人達里歐 (Ray Dalio) 主張，中國市場波動只是小插曲，但對部分其他經理人來說卻可能更像是一場地震，只是現階段不少基金並未像「女股神」一樣放棄中國市場。

中國加強監管之下，京東 (JD-US) 的美國存託憑證 (ADR) 從 6 月底至今下跌達 19%。儘管如此，Philippe Laffont 的 Coatue Management、Gabe Plotkin 的梅爾文資本 (Melvin Capital Management)、 Andreas Halvorsen 維京全球投資 (Viking Global Investors)，都在第二季買進這家中國電商巨頭的持股。

Rokos 資本管理第二季最大的新部位是阿里巴巴集團 (BABA-US)，部位規模達 1.02 億美元。然而這家中國巨頭的股價從 6 月底至今暴跌逾 20%，成為恒生指數最大拖油瓶。

近日陸續公布的 13F 文件顯示，即便一些最大、最聰明的基金經理，也沒想到中國會全面打擊大型科技業、遊戲、教育等業務。美國證券交易委員會 (SEC) 主席詹斯勒 ( Gary Gensler) 周一便對投資中國企業的風險發出迄今為止最直接的警告。

小插曲還是大地震？

彭博報導，雖然一些對沖基金提前離場，但在中國投資多年的基金正在面臨一個根本問題：這波監管風波是個小插曲，還是危機？

達里歐周一表示，美國和中國的制度和市場都存在機遇和風險，可能會相互競爭，實現多元化。中概股應該被視為投資組合中的重要部分，因此應觀察趨勢， 不要誤解和過度關注這些擺動。

資產規模 590 億美元的 MarshallWace 創辦人 Paul Marshall 則表示，中概股已變得「不可投資」。

基金未全面棄守中概股

至少目前而言，並非所有的對沖基金都願意與方舟投資管理公司的 Cathie Wood 一般，將中國股票曝險歸零。

Morgan Creek 資本管理總經理 Cory Lester 表示 ：「認為中國無法投資是錯誤的，目前的環境更適合先斬後奏。投資中國的關鍵是降低集中程度，並對潛在的政策變化保持靈活。」

Laurion 資本管理便是其中一例，Laurion 第二季新增阿里巴巴持股，持有市值達 7 億美元，而最大的新建倉標的是京東 (JD-US)，買進 2.57 億美元的股票。

Tiger 全球管理也是駕馭北京逆風的例子，Chase Coleman 旗下市值 650 億美元的基金在中國投資 20 年，是所有揭露持股的基金裡，對中概股曝險最高的對沖基金。

第二季 Tiger 全球管理新增中國化妝品製造商中山控股。不過第二季該股下跌 24%，之後又下跌 39%。然而， Tiger 全球管理的對沖基金 7 月下跌不到 1%，顯示中概股的跌幅，可能由微軟 (MSFT-US) 和 Carvana(CVNA-US) 等美國科技股所抵銷。

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