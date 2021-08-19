吉利無畏晶片荒與疫情干擾 維持其年度銷售目標

中國吉利汽車周三（17 日）保持其年度年度銷售目標，並認為新車上市將抵銷全球晶片短缺與新冠疫情復燃的短期影響。

吉利汽車表示，最近晶片短缺惡化與全球新冠病例復甦，可能對未來幾個月的銷售業績構成重大威脅，但即將推出的新型與具競爭力的車型，應該會使集團下半年表現更好。該公司維持 153 萬輛車的全年銷售。

吉利汽車也說，到 2025 年，吉利、Lynk & Co（與 Volvo 的合資企業）以及電動汽車品牌 Zeekr 和 Geometry 的年度汽車銷售量將達到 365 萬輛，其中超過 30% 是電動車。

根據吉利汽車公布的資料，在產品結構改善推動下，截至今年 6 月底的前半年收入成長 22%，達到人民幣 450 億元（約 69.4 億美元），汽車總銷量成長 19% 至 630,237 輛，但淨利僅增加 4% 至人民幣 23.8 億元，原因是扣除股份支付費用人民幣 6.41 億元。

吉利有 9 成以上的汽車在中國銷售，該公司近年來一直努力增加出口，主要集中在東南亞與歐洲。

吉利母公司浙江吉利控股集團擁有戴勒姆與 Volvo 股份，該集團創建新品牌 Zeekr 是為整合其資源，增加自身在電動車市場中的競爭優勢。

今年初時，吉利放棄與 Volvo 的合併計畫，該公司表示，兩家公司將合併各自的動力系統業務，並共同開芳下一代電動車架構與自駕系統。