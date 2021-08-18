〈財報〉騰訊Q2營收年增2成 純益年增29%勝預期

騰訊 (0700-HK) 週三 (18 日) 公布 2021 年第 2 季和上半年財報，Q2 總收入報人民幣 1,383 億元，年增 20%，純益報 426 億元，年增 29%， 優於市場預期，遊戲、網路廣告和金融科技三大業務均呈雙位數增長。

週三港股收盤，騰訊小漲 0.28%，至 436.20 港元。

(圖：Google)

Q2 財報關鍵數據：(以人民幣計算)

總收入：1,383 億元，年增 20%，符合預期

營業利益：525 億元，年增 34%

公司權益持有人應佔淨利：426 億元，年增 29%，Refinitiv 調查共識預期為 344 億元

EPS：4.472 元，去年同期為 3.491 元

攤薄 EPS：4.387 元，去年同期為 3.437 元

(圖：騰訊)

H1 財報關鍵數據：(以人民幣計算)

總收入：2,736 億元，年增 23%

營業利益：1,088 億元，年增 42%

公司權益持有人應佔淨利：904 億元，年增 46%

EPS：9.492 元

攤薄 EPS：9.299 元

騰訊 Q2 微信月活躍賬戶數報 12.5 億，年增 3.8%，透過小程序產生的交易額較去年同期增逾一倍，QQ 移動端月活躍賬戶數則報 5.91 億，年減 8.8%。

另外，Q2 付費增值服務註冊賬戶數報 2.29 億，年增 12.8%，其中，視頻付費服務會員數年增 9%，至 1.25 億，音樂付費會員數年增 41%，至 6,600 萬。

觀察核心業務表現，騰訊 Q2 增值服務營收達人民幣 720 億元，年增 11%，其中遊戲收入報 430 億元，年增 12%，主要受《王者榮耀》、《PUBG Mobile》和《Valorant》等遊戲收入增長推動，但部分受《和平精英》收入下滑抵銷。

針對此前遭批評網路遊戲侵犯未成年人權益，騰訊於財報強調，8 月起已進一步強化對未成年人的保護措施，將從《王者榮耀》和《和平精英》試點，採取遊戲時長和消費限制等措施，且逐步朝向全線遊戲。

Q2 網路廣告業務營收達人民幣 228 億元，年增 23%，儘管教育業廣告需求疲軟，互聯網及消費必需品等廣告主需求增加，加上易車廣告收入貢獻，仍幫助推動增長。

受數位支付交易與企業服務收入增長驅動，Q2 金融科技及企業服務營收達人民幣 419 億元，年增 40%。

市場分析：

Bloomberg Intelligence 資深分析師 Matthew Kanterman 表示，財報顯示在經濟背景動盪的環境之下，騰訊業務仍具有一定彈性，同時具備多個成長動能，但監管風險依舊存在。

Jialong Shi 在內等野村 (Nomura) 分析師認為，中國手遊市場正面臨結構性轉變，相較於將遊戲授權給騰訊在內等第三方發行商，遊戲公司現在更傾向自主發行遊戲，莉莉絲遊戲 (Lilith Games)、米哈遊 (MiHoYo) 等獨立遊戲開發商在發布自製遊戲方面取得的成功，可望吸引更多小型開發商效仿。