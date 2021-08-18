鉅亨美股雷達：特斯拉遭遇律所調查、蘋果iPhone 13估9月第三週發布 

美股重要看點：

美國商務部週二 (17 日) 公佈 7 月零售銷售數據，7 月零售銷售月增率報 -1.1%，大幅超過市場預期 -0.3%，而前值則為 0.6%。

高盛分析師 Chris Hussey 對此認為，在 Delta 疫情嚴峻的壓力下，美國經濟目前的下降幅度已經超過市場預期，且 7 月零售銷售的大跌背景，還是在白宮並未重啟或強化疫情封鎖的情況下，這暗示了美國消費者選擇待在家中、避免外出。

美國 7 月零售銷售數據大幅走弱，與上週五 (13 日) 美國密西根大學 8 月消費者信心 (初值) 跌至近 10 年來新低表現一致，顯示 Delta 病毒狂襲全美各州，為美國消費者信心帶來嚴重的衝擊。

美國密西根大學上週五 (13 日) 公布 8 月消費者信心指數驟降至 70.2，遠低華爾街預期的 81.2，以及 7 月的 81.2，創下 2011 年 12 月以來最低。

美股前一交易日漲跌：

道瓊指數下跌 282.12 點，或 0.79%，收 35,343.28 點。

那斯達克下跌 137.58 點，或 0.93%，收 14,656.18 點。

標普 500 指數下跌 31.63 點，或 0.71%，收 4,448.08 點。

費城半導體指數下跌 65.8 點，或 1.98 %，收 3,256.8 點。

今日重要總經數據：

美國 7 月新屋開工年化總數 (萬戶)，市場預期 160.8，前值為 164.3。

美國 7 月新屋開工年化月增率，市場預期 -2.2%，前值為 6.3%。

美國 7 月營建許可年化總數 (萬戶)，市場預期 161.0，前值為 159.8。

美國 7 月營建許可年化月增率，市場預期 1.0%，前值為 -5.1%。

上週 EIA 原油庫存增減 (萬桶)，市場無預期值，前值為 -44.8。

Fed 副主席克里拉達發表談話 (FOMC 永久票委)。

重要個股動態：

1. 特斯拉 (TSLA-US)

律師事務所 Bronstein, Gewirtz & Grossman, LLC 代表用戶在對特斯拉展開調查，目的是搞清楚特斯拉及其部分高管、董事是否違反了與證券有關的聯邦法律法規。

另外，特斯拉在發生一系列交通事故後，美國國家公路交通安全管理局已對特斯拉駕駛輔助系統 Autopilot 展開正式調查，調查範圍涉及 76.5 萬輛車，幾乎包括自 2014 年款在美國銷售以來的所有車輛。

律師事務所 Law Offices of Howard G. Smith 也表示，正對特斯拉展開上述的類似調查。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 蘋果 (AAPL-US)

Wedbush Securities 分析師 Daniel Ives 週二 (17 日) 發表最新研報，稱最近與供應鏈的溝通表明，iPhone 13 將正常發布，並未受到晶片荒以及先前的鄭州水災所影響，預計發布時間為 9 月第三週。

Daniel Ives 在報告中表示，亞洲供應鏈目前仍然在按今年生產約 9000 萬部的 iPhone 13，先前 iPhone 12 時備貨量約為 8000 萬部，顯示 iPhone 備貨增長逾 10%。

雖然未來數月 iPhone 13 產量可能會因為晶片荒而出現波動，但 Daniel Ives 認為，這一數據表明蘋果對於 5G 產品週期將延伸到 2022 年信心的增長。

Daniel Ives 並預期，iPhone 13 將配置 1TB 的儲存容量，比之前型號翻一倍。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 23andMe (ME-US)

基因檢測公司 23andMe (ME-US) 週二 (17 日) 在瑞士信貸給予優於大盤 (outperform) 評等後，股價大漲 13.17% 至每股 8.25 美元。

瑞士信貸分析師 Tiago Fauth 在報告中表示，23andMe 的數據庫在醫藥研究方面占有優勢，其他競爭對手難以與之匹敵。

Fauth 將該股目標價訂在每股 13 美元，較週一 (16 日) 收盤價高約 78%。

瑞士信貸預計，23andMe 將利用這些優勢與其「獨家戰略合作夥伴」英國製藥大廠 GSK 合作，並可以能共享獲利，因 GSK 曾使用 23andMe 的數據庫驗證超過 40 種新的候選藥物。