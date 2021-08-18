活得久、工作得短成趨勢 健康樂退要掌握三大要素

台灣人嚮往退休生活，根據勞動部統計，國人平均退離勞動市場年齡為男性 64.6 歲、女性 61 歲，遠早於世界主要國家如韓國 72.3 歲、日本 70 歲、美國 67 歲等，愈早離開職場，愈需要充分的財務規劃準備，以因應退休後 20 年、甚至 30 年的支出。南山人壽呼籲，透過「穩定現金流、醫療保障完善、長照保障充足」3 大重點，檢視財務與風險規劃，運用保險功能補足缺口，就可以迎接健康樂退的幸福人生。

根據內政部最新統計指出，去 (2020) 年國人的平均壽命為 81.3 歲，不僅創下歷年新高，與全球平均壽命相比，我國男、女性平均壽命更高於全球平均水準 7.9 歲及 9.7 歲，然而台灣人的平均退休年齡卻早於世界許多國家，「活得久、工作得短」已成為國人趨勢，在漫長的退休人生中可能面臨收入減少、身體機能老化衍生出的醫療支出，國人真的做好退休準備了嗎？

因應國內高齡化人口結構，南山人壽積極推廣退休經濟規劃觀念，鼓勵民眾透過相對穩健的「保險」打造退休後穩定現金流，並且搭配不同的保險類型，為年老後的醫療及長照支出做準備。

南山人壽建議準退休的祖父母們，可以選擇還本型商品做為現金流規劃，且有「美元」與「台幣」兩種幣別可做多元資產配置，對於金錢觀念較為保守且無外幣使用需求的長輩則建議選擇台幣商品。

另外，退休金也可透過年金險來安排，年金險的設計可以活到老、領到老，可投保年齡相較其他險種高，因此，若想妥善規劃老後的「月退俸」，年金險及還本終身保險均是提升退休生活品質的好幫手。

醫療保障則可透過醫療險來構築，隨著年紀增長，身體機能也會退化，完善的醫療保障，能在緊急時填補家庭因醫療產生的龐大支出，減輕疾病帶來的經濟衝擊。

此外，年長者容易因意外導致骨折，在醫療險之外可透過附加骨折險的保障來轉嫁風險；而完整的長期照顧規劃，更是退休生活不可或缺的保障，南山人壽建議，若祖父母體況允許，現階段子女們可以幫長輩投保長期照顧保險，減輕未來家庭照顧的負擔，維持有尊嚴有品質的老年生活。

若是有預算考量，南山人壽建議，可以優先選擇小額終老保險，不僅保費便宜，繳費年期選擇性也多，一份基本的壽險保障即可老有所終不擔憂。

南山人壽統計，目前所有小額終老的投保件數中，有將近 4 成的要保人年齡超過 55 歲，顯示中高齡族群對小額終老險的需求高，且相當關注年老後的生活保障。

南山人壽提醒國人，高齡化社會已到來，想要早日退休享受快意人生，事先打造完善的退休準備不可少，透過定期檢視保險保障內容，即早準備因應，才能為自己及家人的將來構築有品質的生活保障，盡情享受健康樂退的退休幸福人生。