小額終老壽險限制鬆綁 台灣人壽網路投保件數增5倍

被稱為「國民保單」的小額終老險 7 月起限制鬆綁，從原本每人一生只能買 2 張，放寬為每人最多可投保 3 張，保額上限從新台幣 50 萬元提高至 70 萬元。中信金 (2891-TW) 旗下台灣人壽小額終老險的網路投保件數成長 5 倍。

市面上的壽險有小額終身壽險、終身壽險、定期壽險，其中，小額終老險是配合政府政策推出的保險商品，可補足國人壽險缺口，最大特色是承保年齡放寬、保費低廉，核保相對簡易，其之所以被稱為「國民保單」，最大原因就是保費較便宜，比一般終身壽險保費便宜約 3 成。

在 7 月新制上路後，台灣人壽小額終老險的網路投保件數成長 5 倍，尤其在 40 歲以上族群，投保件數更大增 6 倍，主要因為網路投保具便利、快速、即時等優點，只要回答簡單問項、無須體檢，就能即時取得核保結果。平均投保金額更增加 20 萬，其中，超過 20% 都是曾經投保小額終身壽險的保戶，回鍋加碼投保。

台灣人壽表示，無論是銀髮熟齡族群、新手爸媽或小資族，每日僅用銅板價即可投保小額終老終身壽險。舉該公司小額終身壽險為例，繳費年期有 6 年、10 年、15 年、20 年期四種選擇，可投保年齡涵蓋 20 足歲至 63 歲且免體檢，首期使用全國繳費網享有 1% 保費折減，還可搭配傷害險附約，已經購買或是首購族，可再增加保障。

以 35 歲新手媽媽為例，投保小額終身壽險，並附加小額傷害保險附約，小額終身壽險保額 70 萬元，繳費年期 20 年，加上傷害險附約保額 10 萬元，年繳保費 16661 元，等於平均每天不到 50 元；若保戶於投保期間不幸意外身故，可申請保險金理賠 80 萬元，對於壽險相關規畫不足者而言，是提升保障的好選擇。