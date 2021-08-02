〈高齡退休觀察〉老後照顧費用上看700萬元 四大退休憂慮有三解方

調查顯示，由於體認到年金改革、財務缺口嚴重急迫，光是老後的照顧費用就上看 700 萬元，因此每 2 個未退休族中，就有 1 人覺得未來退休金不足夠，尤其是青壯世代不足感最明顯，並且對「退休準備」4 大面向最擔憂，台灣人壽暨政大商學院團隊表示，提高勞退自提、投資、保障將是重要課題。

中信金 (2891-TW) 旗下台灣人壽與政大商學院今 (2) 日共同召開線上記者會，發布「2021 台灣高齡社會退休生態觀察指標」調查結果。

未退休者認為，未來退休金還會再調降的高達 74.4%，認為不會調降者只有 20.3%，其中有高達 43.8 % 認為未來年金改革退休金會打七折，顯示多數民眾都體認到年金改革、財務缺口嚴重急迫，因此對退休後生活充滿四大憂慮。

憂慮一，在退休準備面向，發現未退休族中，每 2 個未退休族中，就有 1 人覺得未來退休金不足夠（50.4%），更有 74.1% 的未退休族覺得未來年金給付會再調降，但在改革的時間點、年金少領的打折比率，還有對政府溢注資金解決年金破產等 3 大議題，調查結果顯示，過半民眾感受到年金改革的急迫性與財務缺口的嚴重性。

憂慮二，在退休理財面向，近 4 成未退休族沒準備退休金，「沒經濟能力」與「還在考慮」是主因，顯見在退休準備上缺乏行動力；此外，理財工具也因為疫情，又回歸保守，儲蓄與定存又再度成為退休準備工具第 1 名，但有近 4 成未退休族曾用過零股準備退休金，愈年輕使用比例愈高，代表未退休族偏好低門檻的理財工具，是促使他們開始行動的契機。

憂慮三，在醫療保障面向，有高達 95% 未退休族擔心將來健保財務不健全，尤其怕自費項目變多、住院負擔差額增加。這也反映在醫療險的高投保率上，有 74.1% 的未退休族已投保醫療險，且認為在保障項目與給付金額規劃相對足夠，只是絕大多數未退休族認為住院醫療險就能因應高齡化社會醫療的保單。

憂慮四，在長期照顧面向，逾 6 成的未退休族不熟悉長照 2.0 制度與商業長照險，代表對長照了解程度未能因社會走向高齡化而與時俱進。此外有 64.5% 的未退休族未規劃長期照顧險，卻有超過 5 成的未退休族，希望將來老了可入住養生村，但多數人希望每月花費在 3 萬元以下，顯見他們對臺灣安養照護制度與資訊了解仍不足夠。

政大商學院金融系楊曉文教授表示，傳統上認為退休生活是第二人生的開始，應有穩健的財務狀況與悠閒的生活步調，不應再為生活收入辛勞工作，但本次發現，未退休族無法如願過著這般理想的退休生活，老後須繼續打拚，主要是未退休族缺乏行動，沒有提前按部就班執行自己的退休計畫。

調查計畫主持人、政大商學院風險管理與保險學系教授黃泓智也以「我與理想退休的距離」學術研究呼應，勞工笫一層勞保財務缺口太大，想拉近與理想退休距離、解決世代不均問題，有待政府年改政策，但政策落實並不會一步到位，在循序改革時間點同時，民眾應提高勞退新制的自提，以及以投資為自己準備退休金。

針對未退休族的退休理財規劃，台灣人壽副總賴玉菁表示，以資產穩定增資為目標，在評估自身風險承受度後，保守型投資人可選利率變動型商品，避免資產波動的憂慮；若是穩健型或積極投資人，本身對基金、ETF、類全委有足夠認識，則可以選擇投資型保單，除了保障、還可以參與市場累積價值。

賴玉菁進一步表示，高齡醫療保障所需也必須關注，包括門診手術、醫療雜費是否夠用，評估住院醫療險、癌症險、實支實付醫療險的保障是否足夠，來補強營養品、輔具添購等；重大疾病特定傷病險的投保額度是否足夠，確保在罹患重症初期就可以領到一筆保險金額，可用來補貼龐大醫療費用或做為緊急預備金的用途。

最後建議投保長期照護險，據衛福部統計，死亡前平均被照顧年限 7.3 年，換算所需照顧費用 250-700 萬元，此費用為長期性每月照顧費用，包括聘僱看護或入住機構的費用，平均每月 3-8 萬元不等，其他營養品、尿布等支出都還未計算入內；另外一次性支出的費用如輪椅、特殊床等，費用預估 4-20 萬元，由此可見長期照護所需費用帶來的經濟壓力很大。