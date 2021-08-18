大盤絕地反攻 強彈400點 是測底完成還是一日行情?

<大盤動向>

台股今日開低走高，早盤大跌逾 200 點，最低來到 16,418.54，隨著航運尾盤開始拉抬，大盤逐漸翻紅，貨櫃三雄全面亮燈漲停，終場收 16,826.27，上下震盪達 407 點，成交量進一步放大，為 4,175 億元，三大法人今日合計買超 6.6 億元，法人成交比重約 30.09%，就技術面來看，今天這根帶量長紅 k，加上長下影線，對於大盤而言無疑是一劑強心針，但目前首要之務仍是先站上 5 日線，在還沒站上 5 日線之前，都不能妄下定論。

<類股動向>

在權值股方面，除了台積電及台塑化以外，今天幾乎都逆勢大漲，聯發科、聯電分別上漲 3.64%、3.57%，當然，貢獻最多的還是在航運三雄，長榮、陽明、萬海今日皆強攻漲停，長榮今日除息，盤中翻紅順利完成填息，貨櫃三雄全面亮燈漲停，而中航、台航、中櫃、志信、台驊投控、四維航、慧洋 - KY、建新國際也都衝上漲停板。整體航運類股指數勁揚超過 7 %。在另一傳產指標，鋼鐵族群方面，聚亨、春雨今日強攻漲停，而龍頭股中鋼則上漲 2.07%，另外中鴻、第一銅、燁興、豐興、燁輝、大成鋼、新光鋼、華新等，今日也都有不錯表現，

目光回到電子族群，今日車用電子、MCU、記憶體、ABF 載板、MOSFET、IC 設計、封測等，今日全面回歸，在車用二極體族群，強茂、德微、朋程等皆強攻漲停，台半也有 7% 以上漲幅，在記憶體方面，近期諸多記憶體大廠紛紛出言駁斥外資看空記憶體言論，今日記憶體族群終於一吐怨氣，族群中以記憶體 IC 設計以及模組廠的漲幅最大，其中鈺創更是強收漲停。

最後簡單做個總結，如先前所說，台股本週三將會是重點，果然今日強勢反彈，但是在未站上 5 日線之前還是不宜隨意進場，且今日應該也會有隔日沖伺機進場，因此預計明日若大盤開高，將會再有一波回檔。更多個股分析以及盤中即時資訊請點擊以下連結加入觀看↓↓↓。

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