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預計刊登日期：2021/08/19(四) 早上 8 點 00 分

標題：操盤手看台股：個股反攻訊號出現，把握換股時機

作者：蔡正華分析師 (摩爾投顧)

之前提及目前的台股跌勢是失去資金動能後，反應今年第 1 季起季度 GDP 成長率逐季下滑所致，故在下半年景氣面臨挑戰之際，維持台股資金動能就很關鍵。據悉，在行政院主導下，目前當沖降稅優惠已確定將延長，僅存年限及稅率問題。而在 8/18 日盤中更傳出部份證券業者被主管機關邀請「喝咖啡」，討論能夠穩住股市的措施。種種跡象顯示了政府對於台股心態仍偏多，這也讓先前離場的部分內資重回台股，無論是權值電子、人氣航運都有資金進駐。

原先台股延續著下跌慣性，8/18 日早盤最低來到 16418 點，再創波段新低，但在確認官方態度後，買盤開始進場，終場上漲逾百點，當日 K 線收出長下影線，單日成交量放大到 4100 多億元，超過近 3500 億元的 5 日均量。

短線上，由於 8/18 日收盤收在最高，代表低檔搶進的資金，即便個股由盤中低點至盤中高點已有約略 8~10% 的報酬率，但是仍未離場，故 8/19 日早盤要留意「隔日沖賣壓」及空方抵抗，而後續要進一步觀察大盤及個股的 8/18 日低點能否守穩，能夠守穩並拉出日級別的日出線就是短線反攻訊號。當前大盤還差一點，不過許多個股已率先拉出日出線，可操作的股票逐漸變多了，要把握換股時機。本波能否由反彈到回升，要觀察週級別能否也拉出日出線。別忘了！所有回升都從反彈開始。

近期談到下半年營運優於上半年的族群是選股重點。一路追蹤的航運族群，受惠旺季效應加持當然是指標。7 月營收同創新高的貨櫃三雄：長榮、陽明、萬海，以及受惠 BDI 指數走高，本季營運看俏的散裝航運股：中航、台航、四維航等，在橫盤整理多日後，股價紛紛攻上漲停，多檔出現日級別的日出線；後續先觀察續航力道，若要有波段行情，必須站回季線，並且拉出週級別的日出線。

蘋果 9 月秋季發表會即將到來，市場預期多款新品將亮相，蘋果對於台廠的拉貨力道正在加快，供應鏈也有旺季效應。看好的 USB 控制 IC─創惟，在新款 Macbook Pro 將導入 SD 卡插槽控制 IC，營運將進一步受惠下，股價果然攻上漲停。而 LED 驅動 IC 的聚積也在瞄準蘋果 Mini-LED 商機，獲得市場認同下，股價更領先創高！至於半導體製程不斷微縮後，測試介面需求增溫，相關的旺矽、雍智等下半年營運看旺，也可留意。

另外，一路看好的電動車產業，車用電池材料的美琪瑪、康普、聚和、明基材，車用二極體的朋程、強茂等，盤中也有買盤進駐，可以 8/18 日低點作為多空分界來觀察。 對於一個操盤手而言，在操盤過程要學習與不確定性共存，正因當中變數非常多，想要每一次都做到完美操作如買最低，買到滿，賣最高，再買到下一檔的最低… 等難度相當高；在一開始能認清這一點，心態上就比較不容易患得患失，才能真實地把握行情，更多機會可鎖定 Line@粉絲團。(本專欄為週一、三、五刊出。)

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