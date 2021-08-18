《非凡贏家》如何賺取台股超跌暴利？

美國標普 500 指數於 8/16(一) 連五漲收在 4479 點，並連續五個交易日創歷史新高！較去年 2020 年 3/23 低點 2237 已飆漲超過一倍，僅歷經 354 個交易日！道瓊指數也連續 5 天改寫歷史新高！然而台股卻在 8/17(二) 連 9 跌持續破底，造成此次指數崩跌的最主要原因就是當 5/31 指數突破 17000 大關之後融資餘額一路大增，然後當 7/16 大盤反轉向下快速崩跌後融資餘額減幅遠不及指數的跌幅！

大盤從 7/15 盤中再創 18034 歷史高點到今天 8/17 盤中最低 16657 點，累計已崩跌 1377 點 (跌幅 7.6%)，融資餘額從 7/15~8/16 合計大減 231.9 億(減幅 7.8%)！換句話說融資餘額減幅(不包括 8/17) 超過大盤跌幅表示已明顯超跌，短線隨時都會快速強彈！只要能選對技術面強勢、法人近期積極佈局的績優電子股，短線就能賺取台股超跌暴利！

大盤於 8/17 收盤持續重挫 197 點以 16661 點做收，短線反彈先看半年線 (目前在 16955 點)！外資今天轉為賣超 87 億，今年以來累計已大賣 5154 億，三大法人合計已賣超 5509 億，換句話說內資(投信 + 自營商) 在今年也只不過賣超台股 355 億。所以外資何時大舉回補台股，將成為台股能否風雲再起的重要關鍵！

鋼鐵股成為今天殺盤重心，上市鋼鐵指數重挫 4.8%！其中威致 (2028-TW)、高興昌(2008-TW) 均跌停鎖死！燁興 (2007-TW) 盤中跌停、燁輝 (2023-TW)、東鋼(2006-TW)、盛餘(2029-TW)、第一銅(2009-TW) 均重挫破底！短線任何反彈皆賣點。

航運股跌幅 2.5% 其中志信 (2611-TW)、萬海(2615-TW)、正德(2641-TW) 均重挫超過 4% 持續破底！波段跌幅都已超過 42% 走長空格局，反彈請務必站在賣方。

《推薦個股》

鑫科 (3663-TW)：今天早盤第 2 支漲停！主要生產薄膜濺鍍靶材、導電漿，並打入高階半導體領域，7 月營收 2.84 億 + 42% 創歷史次高！

泰藝 (8289-TW)：今天幾乎都維持在盤面之上！擁有石英晶片廠主要生產高精密度晶片，Q2 EPS：0.71 元較去年大幅成長 545%！7 月營收 2.08 億 + 45% 再創歷史新高！外資、自營商聯手連二買！

此外看好仁寶 (2324)、聯合再生 (3576-TW)、富邦金 (2881-TW)、同欣電 (6271-TW)、聚積 (3527-TW)、類比科 (3438-TW)！

歡迎加入李健明分析師 Telegram：@ntu999

https://t.me/ntu999

歡迎加入【非凡贏家】LINE ID: @ntu999

https://line.me/R/ti/p/%40ntu999

《非凡贏家》盤後影音節目

https://youtu.be/kqhD_ZRshFs

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險