【Wen姐筆記】台指結算韭菜遭殃 靜待止跌訊號 別被斷頭抓交替

台股本波日 K 連 9 黑，昨日加權指數摜破 16800 點後，加速南下，以 16661.36 點作收，成交值縮至 2997 億元。今日有台指期結算，穩操勝券的空軍，看來不會給多方好臉色。而連 9 日下跌，也對融資使用率高的個股，帶來相當沉重的壓力，儘管近 3 日上市融資已大減 106 億元，但清洗浮額仍是現在進行式，靜待止跌訊號，才能避免被融資斷頭抓交替! 今日觀察重點為 16520 點。關鍵點位為 16353、16444 與 16588 點。

多方昨日棄守 16777 點，意味將告別 17000 點。16700 點兩端哨站 16688 與 16722，不宜再破，否則仍將持續探低。多方要拚逆轉，就必須力守，最好能站回 16748 與 16777 點。

如 16688 點未能挺住，甚至跳空開低，就得有進入 16500 點保衛戰的準備。16653 點棄守，16600 點城池與兩端哨站為 16626 與 16588 點，續往南下回探 16555 與 16500 點城池。16500 點兩端哨站為 16520 與 16486。再棄守則須提防南下列車往 16300 點回探。16444 與 16400 點可視為中途站，16400 點兩端哨站為 16422 與 16388 點，再棄守恐往 16351 與 16300 點回測，16300 點兩端哨站為 16282 與 16313 點。

今日台指期結算，為本波段空方布局已久的大戲，空方趨勢中，支撐難守，先讓空軍表演，想進場低接的投資人，最好靜待三日不破低與站上五日線的止跌訊號，才能避免被融資斷頭抓交替! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)