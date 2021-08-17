台股止跌三大訊號 這些電子散戶籌碼落入法人手中

萬寶投顧王榮旭指出，台股跟歐美股市強勢的表現脫鉤，大盤從 7 月高點 18034 呈現 ABC 三波回跌。A 波從 18034 跌到 16893，共跌了 1141 點，隨後反彈到 B 波高點 17636 之後，再拉回走 C 波修正，如果 C 波與 A 波等距測量，C 波跌 1141 點到 16500 點，差不多回測前波大漲 3000 點之後，回跌 2 分之 1 的幅度。

今天大盤收盤再漲不到 200 點就會回測到 16500 點整數關卡，估計會有一定的支撐，目前技術指標也已經進入超賣區，隨時會有跌深反彈，但是否真正止跌反攻，要看 3 大訊號。

第一，出現失望性的賣壓。5 月台股連續跌破季線跟半年線，引發恐慌性賣壓，5/17 大盤暴跌近 500 點，上市櫃共約 500 家跌停，並且爆出近 5100 億的大量之後才止跌反攻。這一次下跌市場信心潰散，不同於 5 月份的急跌，這次盤跌不僅把整理時間拉長，融資下降的速度也不夠快。

第二個指標要看融資的減肥幅度。5 月大盤從 17709 跌到 15159，共跌掉 2550 點，跌幅約 14%，同期融資大減了 20%。融資減幅遠大於大盤的跌幅，所以融資洗乾淨之後，大盤不但漲回前高，還漲得更多。

這次上市櫃融資共減了 300 億左右，融資減幅與指數的跌幅相當，籌碼洗淨的速度慢，也延後的行情落底的時間。未來如果籌碼洗得更乾淨，行情向上的力道才會大。

最後一個訊號是，大盤必需守住低點 3 日不破，方可確認行情正式止跌，行情未止跌之前，保留資金最重要。這波不少業績股跌破季線之後，已經有超跌的味道，只要籌碼洗乾淨，要漲回來不難。

觀察傳產與電子這波籌碼的變化，航運股融資減肥就比較有限，因為天天利多不斷，所以即便股價腰斬，搶短攤平的還是很多，導致股價該彈而不彈，用橫盤代替反彈是弱勢的表現，手中已有持股的人，不宜在此時攤平搶短；若未持有的人，則可以觀察整理平台是否再被跌破，而引發另一波賣壓，直到不再破底才進場。

萬寶投顧王榮旭強調，績優電子股因為基期比較高，最近補跌壓力大，融資大減且籌碼流入法人手中，這波急跌下來反而是機會。例如聯電 (2303-TW) 從 63.9 元跌到 56.1 元，跌幅約 12%，融資卻從 29.7 萬銳減到 22.7 萬，融資減幅 23% 遠高於股價跌幅。投信過去 9 個交易日天天買超，累計達到 2.5 萬張，是標準散戶籌碼流到法人手中的績優電子。

另外，新唐 (4919-TW) 波段跌幅 15%，同期融資卻大減 41%，投信大買 6000 多張；同欣電 (6271-TW) 波段跌幅約 13%，融資銳減 39%，投信則大買逾 4000 張。波段融資大減四成的還有順德 (2351-TW) 與旺矽(6223-TW)，籌碼一樣從散戶流入投信法人的手中，後市看好。受限篇幅，還有更多個股分析，會在 LINE 粉絲團與讀者分享。

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